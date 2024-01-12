Мобилизованный солдат ВСУ расстрелял замкомроты в Николаевской области

Фото: iStock/Mariia Kokorina
В Николаевской области украинский военный расстрелял замкомандира роты, после чего сразу покончил с собой. Об этом сообщило местное издание «Никвести».
«В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты», — говорится в публикации.
Уточняется, что инцидент произошел 7 января. При этом другое украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник пишет, что между 45-летним главным сержантом стрелковой роты стрелкового батальона и 32-летним заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению произошел конфликт. Тогда сержант ВСУ сделал несколько выстрелов в заместителя командира роты из автомата АК-74. После чего покончил жизнь самоубийством.
Читайте также:
Украинский заградотряд расстрелял нескольких отступающих солдат ВСУ
Экс-замглавы Генштаба Армении Хачатрян устроил стрельбу в ресторане
Убийцы на Porsche расстреляли мужчину в Подмосковье
Элина Позднякова