Мобильный телефон взорвался в руках у российского школьника

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Мобильный телефон взорвался в руках школьника из Боровичей Новгородской области, сообщила «Комсомольская правда».
По словам представителя городской администрации, подросток получил серьезные травмы и был доставлен в ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ». Причиной травм стал взрыв устройства, который произошел во время сна мальчика.
В связи с этим в мэрии призвали россиян соблюдать меры предосторожности при использовании смартфонов и избегать их использования в ванных комнатах, а также отключать от сети в случае перегрева.
Ранее в Иркутской области произошел аналогичный случай, когда зарядное устройство от телефона взорвалось в руках школьницы, игравшей в онлайн-игру на своем устройстве. После взрыва девочка получила серьезные травмы.
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В связи с этим в мэрии призвали россиян соблюдать меры предосторожности при использовании смартфонов и избегать их использования в ванных комнатах, а также отключать от сети в случае перегрева.
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Артем Кузьмин