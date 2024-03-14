В петербургской квартире взорвался электросамокат, пострадали двое

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Накануне, 13 марта, на улице Лизы Чайкиной в Санкт-Петербурге произошёл сильный пожар, в результате которого два человека были госпитализированы с сильными ожогами. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв электросамоката во время его подзарядки.
По предварительным данным, в квартире жили курьеры службы доставки. Или же помещение было для них базой и перевалочным пунктом. Окончательно причину пожара выяснят техники-эксперты и правоохранители.
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Александр Бойцов