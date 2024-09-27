Семья из Лотошино приобрела квартиру благодаря жилищной программе

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Мама с двумя детьми из городского округа Лотошино стала обладательницей собственной квартиры, воспользовавшись подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках государственной программы Московской области «Жилище», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Евгения Купцова работает продавцом и воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Ярослава. По словам Евгении, ее сыновья уже становятся надежными помощниками в домашних делах.
Ранее семья проживала у родственников. Получив информацию о программе поддержки молодых семей от знакомых, Евгения решила подать заявку и теперь у семьи есть собственная трёхкомнатная квартира.
В 2024 году участниками данной подпрограммы стали 271 молодая семья в Подмосковье.
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Ранее семья проживала у родственников. Получив информацию о программе поддержки молодых семей от знакомых, Евгения решила подать заявку и теперь у семьи есть собственная трёхкомнатная квартира.
«Мы взяли квартиру с новым ремонтом. Уже заехали, живем, радуемся. Очень хорошее место. Здесь тихо и близко к школе, детскому саду, спортивному центру», — говорит она.Чтобы стать участником, необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст до 35 лет, потребность в жилье (менее 10 квадратных метров на человека), проживание в Московской области (регистрация по месту жительства) и наличие доходов для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможности получить кредит на эту сумму.
В 2024 году участниками данной подпрограммы стали 271 молодая семья в Подмосковье.
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Дайана Хусинова