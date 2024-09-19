Многодетная семья из Московской области приобрела дом благодаря жилищной программе

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Многодетная семья Дубовых из Химок готовится к переезду в новый дом. Благодаря подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище», они смогли приобрести земельный участок с тремя домами, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Валерий и Анастасия воспитывают восьмерых детей. Старшему ребёнку 17 лет, а младшему только 2 года.
По словам матери, образ жизни в большой семье формировался годами.
Квартира, в которой жили Дубовые, стала тесной для десяти человек. Узнав о региональных мерах поддержки, супруги смогли улучшить жилищные условия. Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» в рамках государственной программы Московской области «Жилище» — это многодетные семьи Подмосковья с семью и более детьми или семьи, в которых одновременно родились трое и более детей. Они могут получить стопроцентную субсидию на покупку более комфортного и подходящего жилья для всей семьи, согласно информации от Министерства жилищной политики Московской области.
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«Справляемся, у каждого свои обязанности. Домашними делами занимаюсь я. Мне помогают старшие девочки, они уже умеют готовить. Розетки починить — это к мужу. Он и мальчикам объясняет, как устранить какие-то бытовые неполадки», — рассказывает Анастасия.
«Я увидела сюжет, как многодетной матери прямо в роддоме вручали ключи в рамках подпрограммы, и мы тоже решили попробовать. Все получилось! Мы выбрали земельный участок в деревне, где построены три дома. Сейчас готовимся к переезду, пока будем жить в одном доме. Совсем скоро ребята подрастут и смогут начать жить отдельно. При этом все мы будем рядом», — продолжает Анастасия.
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Дайана Хусинова