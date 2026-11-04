Молодой рыбак случайно выловил миллион
Житель австралийского Дарвина случайно стал победителем рыболовного конкурса и получил главный приз, не будучи зарегистрированным участником. Об этом сообщает Guardian.
26-летний Мэтью Морис отправился на рыбалку с братом, приехавшим из-за границы. По его словам, поездка была лишь поводом пообщаться с родственником. Во время разговора Морис случайно выловил белого морского окуня длиной около 80 сантиметров, на котором оказалась красная метка.
Выяснилось, что организаторы конкурса Million Dollar Fish выпустили в водоемы региона сто помеченных морских окуней. За поимку такой рыбы полагалась премия в 10 тыс. австралийских долларов (около 570 тыс. рублей), а рыба с красной меткой приносила главный приз — 1 млн австралийских долларов (около 57 млн рублей).
Победитель, для которого успех стал совершенно неожиданным, не был официально зарегистрирован как участник конкурса, поскольку не собирался в нем участвовать. Счастливчик заявил журналистам, что на полученные деньги, скорее всего, купит дом.
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