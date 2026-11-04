Молодой рыбак случайно выловил миллион

04 ноября 2026, 19:32

В Австралии мужчина стал миллионером прямо во время рыбной ловли

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Житель австралийского Дарвина случайно стал победителем рыболовного конкурса и получил главный приз, не будучи зарегистрированным участником. Об этом сообщает Guardian.