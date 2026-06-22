Трёхметровую акулу выловили в 50 километрах от Владивостока
Трёхметровую акулу выловили в 50 километрах от Владивостока. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В регионе зафиксировано нашествие хищных рыб. Накануне местные рыбаки обнаружили сельдевую акулу у острова Путятин.
Очевидцы утверждают, что акула подплыла очень близко к берегу, где её и выловили. В период с конца мая по начало июня в районе острова Путятин также удалось поймать акулу-мако.
До этого сообщалось, что К 2045 году Владивосток может превратиться в новую туристическую жемчужину, сравнимую с Хургадой. По прогнозам специалистов, в ближайшие 15–20 лет Приморский край станет одним из самых привлекательных курортных регионов России. Дополнительную экзотику в этот регион внесут акулы, которые, согласно ожиданиям, будут всё чаще заплывать в прибрежные воды из-за глобального потепления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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