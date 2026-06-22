22 июня 2026, 10:39

SHOT: Трёхметровую акулу выловили в 50 километрах от Владивостока

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Трёхметровую акулу выловили в 50 километрах от Владивостока. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.