В водоёмах Нижегородской области выловили щук с язвами
Учёные предупредили об опасности «щучьей чумы» для рыбы
В нескольких водоёмах Нижегородской области обнаружили щук с язвами. Случаи заражения рыбы фиксировали и в других регионах России. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на NewsNN.
По информации учёных «ВНИРО», больных щук в Нижегородской области и Марий Эл находили ещё с 1990-х годов. Однако такие случаи были единичными и происходили не каждый год. В 2026 году заражённую щуку поймали во время траловой съёмки в Лысковском округе.
«Щучья чума — инфекционное заболевание, при котором на коже, слизистых и жабрах появляются кровоизлияния, язвы и очаги некроза. Болеют также окунь, лещ, плотва и налим», — рассказали учёные.Причину заражения окончательно не установили. Среди возможных возбудителей чаще всего называют бактерию Pseudomonas punctata f. Pellis. Наиболее уязвима ослабленная после нереста рыба. Первые случаи заболевания обычно появляются в марте и апреле. Возбудитель может проникать в организм через повреждённую кожу, слизистые оболочки и кишечник.
Если рыбак поймал щуку с признаками заболевания, ему следует сообщить об этом в ветеринарную службу. Употреблять такую рыбу в пищу не рекомендуется.