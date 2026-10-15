В водоёмах Нижегородской области выловили щук с язвами

15 октября 2026, 14:45

Учёные предупредили об опасности «щучьей чумы» для рыбы

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

В нескольких водоёмах Нижегородской области обнаружили щук с язвами. Случаи заражения рыбы фиксировали и в других регионах России. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на NewsNN.





По информации учёных «ВНИРО», больных щук в Нижегородской области и Марий Эл находили ещё с 1990-х годов. Однако такие случаи были единичными и происходили не каждый год. В 2026 году заражённую щуку поймали во время траловой съёмки в Лысковском округе.



«Щучья чума — инфекционное заболевание, при котором на коже, слизистых и жабрах появляются кровоизлияния, язвы и очаги некроза. Болеют также окунь, лещ, плотва и налим», — рассказали учёные.