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Молодёжная конференция в Красногорске собрала около 170 участников

16 марта 2024, 16:02
Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Красногорске прошла молодёжная конференция «Наше Отечество – Наши традиции». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, которое ежегодно организует мероприятие. В этом году оно было приурочено ко Дню православной молодёжи Московской области.
В Никольском соборе конференция проходит в третий раз. На этот раз там собрались около 170 ребят, представлявших все пять епархий региона.
«Путь, по которому мы идём, особый. Он ведёт нас к свету жизни. Полтора года назад президент подписал указ о необходимости сохранения духовно-нравственных ценностей. Это евангельские ценности, поэтому все мы понимаем важность этого документа. Сердечная благодарность организаторам нашей конференции, губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву, который принимал активное участие в создании Никольского храма, где мы все сегодня находимся, вникал в каждую деталь», – сказал, открывая конференцию, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе поблагодарила митрополию за поддержку и в проведении конференции, и в работе с ребятами.
«Спасибо за то, что вы всегда рядом, за ваши тёплые слова, молитвы, за то, что с вами всегда становится легко и уверенно. Важно, чтобы ребята окунались в эту атмосферу, знали, что мы всегда рядом, поддерживаем их и в это сложное время наставляем на правильный путь», – сказала Швелидзе.
Среди гостей конференции были архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, члены Всемирного Русского Народного Собора, представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и другие. Участник СВО, который рассказал ребятам о своём боевом пути. Для них были подготовлены мастер-классы по игре на русских народных инструментах, православной кинематографии, основам хорового пения и звонарскому мастерству.
«Сегодняшний мастер-класс посвящён духовным стихам. Мы не только их разучиваем, но и рассказываем о традиции русского песнопения. Главный принцип – соборное звучание, умение слушать другого человека, подстраиваться под него, но в то же время быть индивидуальным», –рассказала руководитель фольклорного ансамбля «Веретенце» Валерия Петрушина.
Большой интерес у ребят вызвал и мастер-класс по православной кинематографии.

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Актер Безруков назвал Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде
16 марта 2024, 16:41

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Народный артист России Сергей Безруков, вспоминая о скончавшемся народном артисте Александре Ширвиндте, рассказал, что считает его своим крестным отцом на эстраде. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По мнению артиста, никто не умел шутить так, как это делал Александр Ширвиндт. Безруков отметил, что мэтра любили и уважали все. В своей публикации артист поблагодарил Александра Анатольевича за всё.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о смерти народного артиста России, театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Глава государства отметил, что Александр Ширвиндт был необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого люди искренне любили.

Напомним, Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщил актёр Сергей Газаров. Предварительной причиной смерти названа проблема с сердцем. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.

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#похороны
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Отец девушки, залившей урну с бюллетенями зелёнкой, прокомментировал её действия
16 марта 2024, 14:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Отец 20-летней Алины, которая вылила зелёную жидкость в урну с заполненными бюллетенями на избирательном участке в Москве, прокомментировал поведение дочери.
Он рассказал агентству «Регнум», что дочь предупредила семью о своём намерении пойти голосовать, но не уточнила, что собирается устроить на участке.

Мужчина отметил, что увидел видеозаписи и после этого уже не смог дозвониться до дочери. Он подчеркнул, что пятницу, 15 марта, у неё была полная запись на работе, уточнив, что девушка – мастер маникюра.

«Ну что она, дура, что ли? Ну как такое можно было сделать?!», – сокрушился отец.
При этом её сестра Наиля убеждена, что девушка стала жертвой телефонных мошенников, поскольку «она не могла сама на это пойти».

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла призвал ужесточить наказание за такие деяния. По его словам, в настоящее время Алине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Однако, скорее всего, она отделается штрафом и лёгким испугом.

Политолог же предлагает добиться «непропорционально жестокой» реакции государства на такие инциденты. Перла сначала предложил посадить правонарушительницу на 25 лет, а затем выступил за пожизненное лишение свободы и возрождение смертной казни для таких преступников.

В заключение Перла назвал этот поступок девушки изменой Родине.

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#голосование
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#отец
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В Екатеринбурге пресекли попытку срыва выборов президента РФ
В Екатеринбурге задержали женщину с зелёной краской для порчи бюллетеней
16 марта 2024, 14:31

Фото: iStock/zoka74

В Екатеринбурге задержали женщину, которая пыталась пронести на избирательный участок зелёную краску для порчи бюллетеней. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме.
Отмечается, что задержание произошло в гимназии №15. Избиратели, члены УИК и полицейские обратили внимание на женщину, которая пыталась воспользоваться зелёной краской для порчи урны и бюллетеней.

Её оперативно задержали, поэтому удалось избежать негативных последствий для бюллетеней и инвентаря избирательного участка.

В настоящее время местная жительница доставлена в дежурную часть. Данные по делу будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. По статье Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов ей грозит до пяти лет тюрьмы, сообщила пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

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#выборы
#екатеринбург
#голосование
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#правонарушения
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Путин высказался о смерти Ширвиндта
Путин назвал Александра Ширвиндта легендой отечественного театра и кино
16 марта 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказался о смерти народного артиста России, театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Текст с обращением доступен на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Александр Ширвиндт был необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого люди искренне любили. По словам Путина, мэтр был открыт и доброжелателен ко всем.

«Поистине легенда отечественного театра и кино», — сказал российский лидер.

Напомним, Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщил актёр Сергей Газаров. Предварительной причиной смерти названа проблема с сердцем. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.

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«Последний из Могикан»: Как сложилась судьба и что тревожило Ширвиндта в последние годы?
Скончался Александр Ширвиндт: карьера в театре и кино, последние годы мэтра
16 марта 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Последний из Могикан», — так называл себя великий актер и режиссер в последние годы. 15 марта легенда театра и кино Александр Ширвиндт ушёл из жизни.
«Радио 1» расскажет главные факты биографии мэтра.

Детство и юность Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Необычная фамилия досталась ему от отца Анатолия Густавовича, уроженца Пруссии. Он работал педагогом и скрипачом, а мама знаменитого мэтра Раиса Кобыливкер, окончив студию МХТ, отправилась в столичную филармонию.

Родители мечтали, что их сын продолжит семейное дело и станет музыкантом, поэтому в детские годы Ширвиндта отдали в музыкальную школу. В детстве Александр не осознавал, нравятся ли ему занятия музыкой, но при этом посещал все занятия, однако после пятого класса был отчислен с формулировкой «непригоден».

Выяснилось, что мальчику больше по душе актёрское дело. Дом семьи регулярно посещали такие легенды как Василий Качалов, Рина Зелёная, Леонид Утёсов и другие. После окончания школы он подал документы в Театральное училище им. Щукина. Ширвиндт поступил в 1950 году и был принят на актёрский курс Веры Львовой.

Театр в жизни Ширвиндта

В 1956 году он с отличием окончил театральный институт, после чего попал в труппу Театра-студии киноактёра, однако Александр пробыл там не долго.

Спустя год Ширвиндт попал в Московский театр «Ленком», где началась его знаменитая карьера. Он проработал там до 1968 года, сыграв во многих знаменитых постановках, таких как «Чайка», «104 страницы про любовь», «Опасный возраст» и других.

Фото: РИА Новости/Евгений Тиханов

В 1968 году Ширвиндт перешёл работать в театр на Малой Бронной. Его главными спектаклями на сцене театра стали «Ромео и Джульетта», «Как вам это понравится». Спустя несколько лет Александр начал трудиться в Московском театре Сатиры, где сначала он работал в качестве актёра, а после стал режиссёром.

Именно Театр сатиры стал для Ширвиндта вторым домом, в котором он до последнего выходил на сцену. Множество звездных ролей было сыграно в этот период — «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день».

Фото: РИА Новости/В.Полунин

По мнению многих экспертов, расцвет театра пришёлся именно на то время, когда в нём работал Александр Ширвиндт.

Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов

По этой причине ему в 2000 году предложили стать художественным руководителем, хотя он фактически был им до этого. В 2015 году Театр Сатиры стал одним из самых посещаемых — за год в нём побывали практически три миллиона зрителей.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В 2021 году Александр Анатольевич покинул пост худрука Театра Сатиры, из-за имеющихся проблем со здоровьем. На общем собрании труппы представили нового худрука Сергея Газарова, президентом был избран Ширвиндт.

Кино в жизни Ширвиндта

Дебют актёра в кино состоялся в 1956 году в комедии «Она вас любит», где мэтр сыграл эпизодическую роль. В 1967 году Ширвиндт сыграл в картине «Майор Вихрь». Одним из главных фильмов в своей карьере артист считал легендарную «Иронию судьбы, или С лёгким паром!». Режиссер Эльдар Рязанов после приглашал актёра поработать в «Вокзал для двоих» и «Забытую мелодию для флейты».

Фото: РИА Новости

Легендарный фильм «Трое в лодке, не считая собаки» не приобрел бы такую известность, если бы не знаменитое трио Ширвиндт, Державин и Миронов. Одно из последних появлений мэтра на экране произошло в картине Людмилы Гурченко «Пёстрые сумерки» в 2009 году, где он сыграл джазового пианиста.

Общественная деятельность и книги Ширвиндта


Александра Ширвиндта называли одним из самых веселых и ироничных актёров. Некоторые занимательные истории он описал в книге «Склероз, рассеянный по жизни». Когда Александру Анатольевичу было 85 лет, то он выпустил мемуары «Опережая некролог», в которых рассказал про работу с Александром Абдуловым, Олегом Табаковым и другими великими личностями.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Отметим, что именно Александр Ширвиндт стал преподавателем у таких актёров как Леонид Ярмольник, Амалия Мордвинова, Александр Олешко и других.

Напомним, Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщил актёр Сергей Газаров. Предварительной причиной смерти названа проблема с сердцем. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.

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В ГД внесут проект об ужесточении наказания за попытку срыва выборов
16 марта 2024, 11:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Государственную думу внесут законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы.
Об это сообщила депутат ГД Яна Лантратова в беседе с RT.

Она выразила убеждение, что тех, кто пытается тем или иным путём пытается помешать голосованию на выборах, должно ожидать более суровое наказание.

«Поэтому я считаю, что нам необходимо дополнить ст. 141 УК России новыми квалифицирующими составами. Нужно ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать проведению выборов путём поджога или иным общеопасным способом», — уточнила парламентарий.

По её мнению правонарушителей, которые действуют по заказу иностранного государства, необходимо наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Лантратова заявила, что вместе с коллегами уже готовит законопроект, который должен быть вынесен на рассмотрение в ближайшее время, чтобы будущие выборы прошли по новым правилам.

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#госдума
#законопроект
#выборы
#преступление
#наказание
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Жителям Подмосковья рассказали о госрегистрации НКО и порядке предоставления документов
16 марта 2024, 10:52

Фото: iStock/ilkercelik

В Московской области около 11 тысяч некоммерческих организаций. Управление министерства юстиции РФ по Московской области осуществляет полномочия по принятию решений о государственной регистрации НКО, которые расположены на территории Подмосковья, оказывает им различные виды организационной, информационной и методической помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Некоммерческие организации — это неотъемлемая часть гражданского общества. Они задействованы во многих социально-экономических процессах, а также осуществляют свою деятельность в различных сферах развития общества.

Государственная регистрация происходит в соответствии с федерацией и административным министерством юстиции РФ государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации НКО, согласно приказу министерства юстиции РФ от 26.09.2022 № 199.

При государственной регистрации некоммерческих организаций применяются единые формы документов для всех юридических лиц. Для осуществления государственной регистрации НКО в Управление Министерства юстиции РФ по Московской области необходимо представить необходимые документы, которые предусмотрены российским законодательством.

Прием и подача документов осуществляется в понедельник и среду с 14:00 до 17:00; во вторник и четверг — с 09:00 до 12:00, в пятницу — с 14:00 до 16:00 по адресу: Москва, ул. Кржижановского, дом №13, стр. 1.

Подробности можно узнать на официальном сайте управления или по указанному телефону: 8 (495) 197-64-88.

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Информация о предоставлении некоммерческими организациями ежегодной отчетности

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Запад кормил пациентов психбольницы в Мариуполе препаратами с «раковым» риском
16 марта 2024, 09:51

Фото: iStock/fizkes

Западные фармакологические компании испытывали на пациентах психбольницы №7 в Мариуполе препараты, которые могут способствовать появлению раковых клеток, об этом пишет РИА Новости.
«Речь, в частности, шла об испытании экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. Этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и связанного с развитием воспаления в суставах», — пишет агентство, ссылаясь на документы, которые были обнаружены в подвале психиатрической больницы при её восстановлении.

К тому же, указанное выше вещество способствует развитию раковых клеток, отметили в РИА.

Уточняется, что производили препарат западные компании, а спонсором выступала южнокорейская Samsung Bioepis. Исследования на мариупольцах Запад проводил с согласия украинских чиновников. При этом, сами пациенты ничего не знали о побочных эффектах, которые могут возникнуть от проводимого «лечения».

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#украина
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#лекарство
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Байкальская провидица назвала дату расцвета России
Байкальская отшельница Мореходова: Россия расцветёт в 2025 году
16 марта 2024, 09:25

Фото: iStock/OleJohny

Любовь Мореходова, которая вот уже много лет одна живёт в байкальской глуши, предсказала, когда Россия придёт к расцвету. С ней побеседовал корреспондент «России 1».
Местные говорят, что у Мореходовой есть дар предвиденья. Избравшая образ жизни отшельницы женщина способна видеть будущее.

«В 2025 году будет расцвет нашей Родины и государства. И все наши республики будут связаны друг с другом. Благодаря санкциям до людей дошло, что надо трудиться, так что они нам помогли продвинуться. Мир надеялся, что мы развалимся и нас голыми ручками возьмут за горло — не получилось», — заявила она, подчеркнув, что Россию ничем не испугаешь.

Несмотря на отшельнический образ жизни, Мореходова внимательно следит за происходящим в мире. По её словам, Россия с каждым годом становится всё более сильным государством.

Она также призвала русский народ больше трудиться и рожать детей. Мореходова убеждена, что именно так удастся сделать страну сильнее и обеспечить рост экономики.

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