Молодёжная конференция в Красногорске собрала около 170 участников

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Красногорске прошла молодёжная конференция «Наше Отечество – Наши традиции». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, которое ежегодно организует мероприятие. В этом году оно было приурочено ко Дню православной молодёжи Московской области.
В Никольском соборе конференция проходит в третий раз. На этот раз там собрались около 170 ребят, представлявших все пять епархий региона.
Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе поблагодарила митрополию за поддержку и в проведении конференции, и в работе с ребятами.
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«Путь, по которому мы идём, особый. Он ведёт нас к свету жизни. Полтора года назад президент подписал указ о необходимости сохранения духовно-нравственных ценностей. Это евангельские ценности, поэтому все мы понимаем важность этого документа. Сердечная благодарность организаторам нашей конференции, губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву, который принимал активное участие в создании Никольского храма, где мы все сегодня находимся, вникал в каждую деталь», – сказал, открывая конференцию, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
«Спасибо за то, что вы всегда рядом, за ваши тёплые слова, молитвы, за то, что с вами всегда становится легко и уверенно. Важно, чтобы ребята окунались в эту атмосферу, знали, что мы всегда рядом, поддерживаем их и в это сложное время наставляем на правильный путь», – сказала Швелидзе.Среди гостей конференции были архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, члены Всемирного Русского Народного Собора, представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и другие. Участник СВО, который рассказал ребятам о своём боевом пути. Для них были подготовлены мастер-классы по игре на русских народных инструментах, православной кинематографии, основам хорового пения и звонарскому мастерству.
«Сегодняшний мастер-класс посвящён духовным стихам. Мы не только их разучиваем, но и рассказываем о традиции русского песнопения. Главный принцип – соборное звучание, умение слушать другого человека, подстраиваться под него, но в то же время быть индивидуальным», –рассказала руководитель фольклорного ансамбля «Веретенце» Валерия Петрушина.Большой интерес у ребят вызвал и мастер-класс по православной кинематографии.
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Лора Луганская