Геннадий Зюганов (фото: kremlin.ru)
Искусственный интеллект будет главной угрозой человечеству в ближайшие годы, так как если люди не урегулируют эту сферу, то столкнуться с множеством провокаций. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с NEWS.ru.
Глава фракции напомнил о разговоре американского миллиардера Илона Маска и журналиста Такера Карлсона. Предприниматель тогда рассказал, что демократы перед президентскими выборами использовали модели афроамериканцев и латиносов для обучения искусственного интеллекта.
«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи
В новой школе Реутова внедрили искусственный интеллект
В Подмосковье нейросеть выявила более 2,3 тыс. случаев парковки у мусорных баков
«И искусственному интеллекту задают вопрос: «Кто основал Америку?» Вдруг появляются на экране отцы-основатели, но все темного цвета. <...> Задают вопрос: «Как выглядели эсэсовцы гитлеровского рейха, которые напали на СССР?» Тоже появилась морда темного цвета, но тоже в эсэсовской форме», — посетовал Зюганов.Читайте также:
«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи
В новой школе Реутова внедрили искусственный интеллект
В Подмосковье нейросеть выявила более 2,3 тыс. случаев парковки у мусорных баков
Данил Пономарев