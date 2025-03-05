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«Морда темного цвета»: Зюганов назвал главную угрозу человечеству

Лидер КПРФ Зюганов: ИИ будет главной угрозой человечеству в ближайшие годы
Геннадий Зюганов (фото: kremlin.ru)

Геннадий Зюганов (фото: kremlin.ru)

Искусственный интеллект будет главной угрозой человечеству в ближайшие годы, так как если люди не урегулируют эту сферу, то столкнуться с множеством провокаций. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с NEWS.ru.
Глава фракции напомнил о разговоре американского миллиардера Илона Маска и журналиста Такера Карлсона. Предприниматель тогда рассказал, что демократы перед президентскими выборами использовали модели афроамериканцев и латиносов для обучения искусственного интеллекта.
«И искусственному интеллекту задают вопрос: «Кто основал Америку?» Вдруг появляются на экране отцы-основатели, но все темного цвета. <...> Задают вопрос: «Как выглядели эсэсовцы гитлеровского рейха, которые напали на СССР?» Тоже появилась морда темного цвета, но тоже в эсэсовской форме», — посетовал Зюганов.
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В Москве ждут резкого потепления до +12
Синоптик Ильин: в выходные в Москве может произойти резкое потепление до +12
05 марта 2025, 15:15

Фото: iStock/yulenochekk

В предстоящие выходные в Москве ожидается резкое потепление вплоть до +12 градусов. Об этом сообщил специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, последние морозы в столице будут ночью с 7 на 8 марта.
«На неделе будет постепенное потепление. Всплеск тепла ожидается в период с 8 по 11 марта. Дневная температура достигнет показателей 10... 12 °С. <…> Если ночью не ездить, резину можно менять. Кто днем только эксплуатирует автомобиль — можно уже менять. Ждать нечего», — поделился синоптик в беседе с RT.
В то же время в Кемеровской области потепление будет происходить не столь гладко. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе ожидаются температурные качели от -25 градусов ночью до 8 градусов днем. Региональные энергетики предупредили местных, что температуру отопления менять не будут, так как столь скачкообразная амплитуда отразится на оборудовании.
«Сегодня температура теплоносителя, который уходит от электростанций СГК, в среднем находится в пределах 88-89°C, плюс/минус в зависимости от протяженности основных тепломагистралей. Примерно на таком уровне будет поддерживаться и в ближайшее время», — приводят в издании сообщение местной генерирующей компании.
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МВД: Мошенники орудуют под видом «Почты России»
В МВД рассказали о новом способе мошенничества под видом сбоев «Почты России»
05 марта 2025, 15:14

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники начали активно использовать некий телеграм-бот от имени «Почты России». Они обещают пользователям найти потерянную посылку, на самом деле воруя их деньги.
Об этом сообщает управление управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России.

Человек сначала получает телефонный звонок якобы от «Почты России», ему сообщают о поступлении посылки или заказного письма и предлагают зайти в чат-бот в Telegram, сообщает ведомство. Задача бота — заполучить доступ к аккаунту пользователя. Данные, которые пользователь внесет для авторизации в чат-бот, затем будут использованы мошенниками в преступной схеме.

Правоохранители рекомендуют перепроверять все входящие сообщения, поступающие даже по официальным каналам.

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Киберэксперт раскрыл, почему в России не удается победить мошенников
Киберэскперт Дандамаев: борьба с мошенниками в РФ напоминает игру в кошки-мышки
05 марта 2025, 15:10

Фото: istockphoto/artoleshko

Борьба с мошенниками в России напоминает игру в кошки-мышки, потому что как только государство прикрывает аферистам одну лазейку, те сразу же находят другую. Об этом заявил специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев. Однако, по его мнению, принимаемые против мошенников эффективны, так как без них количество звонков от злоумышленников было бы намного больше.
«Есть некоторые меры, которые не сильно очевидны, но они вводятся, и телекоммуникационные компании получают информацию об актуальности звонков. В итоге в большинстве случаев россияне просто не получают звонки от мошенников», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.
Тем временем стало известно, что мошенники изобрели новую схему обмана, в этот раз связанную со слухами о возвращении западных брендов на российский рынок. Как сообщает «Петербургский дневник», аферисты звонят людям с предложением восстановить их бонусные карты через SMS-сообщения. Они убеждают жертв, что таким образом те смогут получить больше скидок и привилегий.
«На самом деле их цель – получить доступ к личной информации граждан, чтобы затем украсть деньги или оформить кредиты на их имя. Эксперты в области информационной безопасности настоятельно рекомендуют не поддаваться на такие уловки и проявлять особую осторожность при получении подозрительных сообщений с предложениями», — пишет издание.
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Mash: Киллер Лёша Солдат подал заявление на УДО и просится на СВО
05 марта 2025, 14:39

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Администрация липецкой исправительной колонии номер 2 одобрила прощение Алексей Шерстобитова, известного как «Леша Солдат», об условно-досрочном освобождении (УДО). Документы уже направлены в суд.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Липецкий суд должен принять решение в течение двух месяцев. Интересно, что ещё два года назад известный наёмный убийца Леша Солдат отговаривал своих сокамерников от участия в специальной военной операции, сейчас же заявляет, что сам готов заключить контракт с Минобороны, говорится в публикации. Ранее уже появлялась информации о прошении Шерстобитова об УДО, но ее опровергло управление ФСИН по Липецкой области.

Шерстобитов осужден в 2008 году на 23 года лишения свободы за 12 только доказанных убийств и покушений. За время отбытия наказания он успел жениться и развестись.

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Роспатент отказал певцу SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»
05 марта 2025, 14:21

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Роспатент отказал певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что отказ предварительный, поэтому исполнитель одноимённого хита может попытаться оспорить решение ведомства.

Напомним, что заявки были поданы в октябре 2024 года. Первая касалась алкогольной продукции, а вторая затрагивала 17 категорий товаров и услуг, включая средства личной гигиены, косметику, игрушки для взрослых и др.

В конце февраля в карточках заявок Роспатента появился статус «Уведомление о результатах проверки соответствия». Патентный поверенный Кирилл Митягин объяснил, что таким уведомлением обозначается предварительный отказ в регистрации бренда. В случае одобрения заявки появляется пометка с надписью: «Решение о регистрации».

По данным канала, причины отказа заключаются в активном противодействии регистрации товарного знака «Я русский» со стороны депутатов Госдумы, представителей движения «Ветераны России» и иных общественников, которые обвинили Дронова в попытке монополизации бренда.

В Роспатент поступило большое количество возражений. Большинство общественников были недовольны сочетанием выражения «Я русский» и алкогольной продукции. В соответствии со статьёй 1483 ГК РФ запрещается регистрация знаков, «противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали».

Теперь в течение полугода юристы певца могут представить свои аргументы против решения Роспатента. При окончательном отказе заявитель вправе обратиться в Палату по патентным спорам и в суд.

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