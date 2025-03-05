«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи

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С 10 января 2025 года АНО Центр развития инновационных технологий «ИТПланета» совместно с российскими компаниями и ВУЗами запустила новый сезон национальных и международных инициатив в сфере информационных и инновационных технологий, сообщает пресс-служба администрации президента Российской Федерации.
В рамках программы пройдут:
Все инициативы являются бесплатными, а их основная аудитория — студенты, молодые преподаватели и дипломированные специалисты в возрасте от 16 до 35 лет.
В этом году также планируется запуск дополнительных социальных инициатив, направленных на профессиональное развитие и самореализацию молодёжи.
Соревнования проходят на платформе Braim.
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- международная олимпиада «IT-Планета 2025» – XVI практико-ориентированные соревнования для выявления и поддержки талантливой молодёжи в IT-сфере;
- «Неограниченные возможности 2025» — командная разработка инновационных проектов, направленных на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и ОВЗ;
- кубок фиджитал спорттех инноваций 2025 — конкурс по созданию технологических решений в области физической культуры и спорта;
- олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2025» — соревнования в сфере цифровизации социальных и технологических пространств.
Все инициативы являются бесплатными, а их основная аудитория — студенты, молодые преподаватели и дипломированные специалисты в возрасте от 16 до 35 лет.
В этом году также планируется запуск дополнительных социальных инициатив, направленных на профессиональное развитие и самореализацию молодёжи.
Соревнования проходят на платформе Braim.
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Дайана Хусинова