«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи

В народном календаре 6 марта — «Тимофей Весновей» или «Весняк». В этот день зима окончательно уступает свои позиции. Ветер становится более тёплым, почки набухают, в кленовых и берёзовых деревьях начинается сокодвижение. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Тимофея Олимпийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».