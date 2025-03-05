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«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи

Фото: istockphoto / Tippapatt

Фото: istockphoto / Tippapatt

С 10 января 2025 года АНО Центр развития инновационных технологий «ИТПланета» совместно с российскими компаниями и ВУЗами запустила новый сезон национальных и международных инициатив в сфере информационных и инновационных технологий, сообщает пресс-служба администрации президента Российской Федерации.
В рамках программы пройдут:

  • международная олимпиада «IT-Планета 2025» – XVI практико-ориентированные соревнования для выявления и поддержки талантливой молодёжи в IT-сфере;
  • «Неограниченные возможности 2025» — командная разработка инновационных проектов, направленных на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и ОВЗ;
  • кубок фиджитал спорттех инноваций 2025 — конкурс по созданию технологических решений в области физической культуры и спорта;
  • олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2025» — соревнования в сфере цифровизации социальных и технологических пространств.
Ожидается участие более 30 тысяч человек из России, стран СНГ и других государств. Конкурсная программа соответствует национальной цели «Технологическое лидерство» и охватывает ключевые направления IT-индустрии, включая программирование, робототехнику, искусственный интеллект и информационную безопасность.

Все инициативы являются бесплатными, а их основная аудитория — студенты, молодые преподаватели и дипломированные специалисты в возрасте от 16 до 35 лет.

В этом году также планируется запуск дополнительных социальных инициатив, направленных на профессиональное развитие и самореализацию молодёжи.

Соревнования проходят на платформе Braim.

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В нтернет энциклопедии «РУВИКИ» появился раздел о детской безопасности в интернете
05 марта 2025, 09:47

Фото: пресс-служба интернет энциклопедии «РУВИКИ»

В российской интернет-энциклопедии РУВИКИ появился новый раздел, посвящённый детской безопасности. Он создан совместно с экспертами Альянса по защите детей в цифровой среде и включает материалы об интернет-угрозах и правилах осознанного поведения в сети, сообщает пресс-служба интернет энциклопедии «РУВИКИ».
«Мы благодарны Альянсу по защите детей в цифровой среде за возможность делиться экспертными знаниями о принципах безопасного поведения детей и подростков в сети. Проект призван рассказать детям и их родителям, как с пользой и без рисков применять современные цифровые возможности», — сказал генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

Эксперты Альянса займутся верификацией информации о безопасном цифровом пространстве в России, что обеспечит её доступность и достоверность для широкой аудитории. Уже опубликованы первые проверенные статьи, в которых рассматриваются темы интернет-мошенничества, даркнета, онлайн-груминга, кибербуллинга, овершеринга, тёмных паттернов, а также интернет и игровой зависимости.

«Современные дети и подростки проводят в интернете значительную часть своей жизни, и наша задача — сделать это пространство максимально безопасным. Сотрудничество с РУВИКИ позволит не только распространять проверенные знания о цифровых угрозах, но и формировать культуру осознанного и ответственного поведения в сети», — подчеркнула председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Проект РУВИКИ был представлен на РИФ-2023. Платформа объединяет профессионалов и обычных пользователей, а эксперты выступают гарантами достоверности опубликованных материалов. Основные принципы энциклопедии — удобство, открытость, нейтральность и точность информации.

Альянс по защите детей в цифровой среде — ведущий российский центр компетенций в сфере детской цифровой безопасности. Он был создан 1 сентября 2021 года при участии Президента России. Его цель — формирование безопасной онлайн-среды для детей и подростков.

В число основателей организации вошли крупнейшие технологические, цифровые и медиакомпании России, включая «билайн», VK, «Газпром-Медиа Холдинг», «Лабораторию Касперского», «МегаФон», МТС, «Национальную Медиа Группу», «Ростелеком» и «Яндекс».

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Эммануилу Виторгану грозит тромбоэмболия, инфаркт и инсульт
05 марта 2025, 09:37

Эммануил Виторган (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Врачи предупредили Эммануила Виторгана о повышенном риске тромбоэмболии, инфаркта и инсульта, порекомендовав ему отказаться от жирного, спиртного и сигарет, пишет Mash.
По данным издания, медики диагностировали у 85-летнего Виторгана изменения печени, поджелудочной железы и селезёнки. Теперь ему нельзя есть жирную пищу, пить алкоголь и курить, чтобы не нагружать печень и поджелудочную.

В случае нарушения запретов у актера может развиться инфаркт, инсульт и тромбоэмболия лёгочной артерии с летальным исходом.

Кроме того, Виторган должен постоянно принимать лекарства, способствующие более медленному свёртыванию крови и препятствующие образованию тромбов.

3 марта народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на боли в сердце в культурном центре на Остоженке, ему вызвали скорую помощь.

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День Тимофея Весновея 6 марта: что нужно делать, чтобы избежать проблем и привлечь удачу и благополучие в дом, народные приметы
05 марта 2025, 09:02

Фото: iStock/Kirill_Savenko

В народном календаре 6 марта — «Тимофей Весновей» или «Весняк». В этот день зима окончательно уступает свои позиции. Ветер становится более тёплым, почки набухают, в кленовых и берёзовых деревьях начинается сокодвижение. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Тимофея Олимпийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».


История праздника


Гора Олимп в Греции (Фото: iStock/dinosmichail)

В VIII веке в трудные времена гонений на святые иконы жил преподобный Тимофей, известный своим строгим подвижничеством и духовным совершенством. Он родился в Италии и с ранней юности посвятил себя монашеской жизни в монастыре «Символы» возле горы Олимп.

Духовным наставником Тимофея был архимандрит Феоктист, который также был наставником преподобного Платона — исповедника Студийского. Преподобный Тимофей провёл жизнь в строгом воздержании и непрестанной молитве под руководством игумена.

Много лет Тимофей скитался по пустыням и жил отшельником, достигая высокого духовного совершенства. По преданию, он получил от Бога дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов.
Преподобный Тимофей был одним из самых ревностных защитников святых икон. Его вера и стойкость перед лицом гонений сделали его примером для многих христиан того времени.

Однако император-иконоборец Константин Копроним решил наказать Тимофея за его веру. По его повелению преподобный был сослан в Тавриду, на место нынешней Балаклавы. Там он продолжал свою подвижническую жизнь, укрепляя веру местных христиан. Преподобный Тимофей достиг глубокой старости и скончался, оставив после себя пример непоколебимой веры и преданности Богу.

Приметы дня


Фото: iStock/Martina F

  • По Тимофею весну смотрели: какой Тимофей – такова и весна.
  • Снегопады и метели в этот день обманчивы – через несколько дней наступит долгожданное тепло.
  • Почки на деревьях виднеются — к сильному потеплению.
  • Сухой воздух — весна будет теплой и быстро пройдет.
  • Возвращение пернатых к сроку сулит богатый урожай зерновых.

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Что можно делать в Тимофеев день


Фото: iStock/Jeffengeloutdoors.com

  1. В день Тимофея Весновея можно провести обряд очищения и обновления. Для этого нужно избавиться от ненужных вещей, которые могут привлекать негативную энергию. Также нужно распахивать двери, чтобы впустить в дом удачу и благополучие.
  2. Важно завершить все начатые дела и проекты, чтобы избежать проблем и потерь в будущем. Это поможет избавиться от незавершённых вопросов, которые могут мешать развитию и успеху.
  3. День Тимофея благоприятен для новых начинаний и планирования. Можно приступать к новым проектам, начатое в этот день обещает успех и процветание.
  4. Женщинам можно порадовать себя новыми украшениями и аксессуарами, а также обновить гардероб. Это привлечёт положительные изменения и потраченное окупиться с удвоенной силой.
  5. В ночь на Весновея стоит обратить внимание на сновидения, которые могут оказаться вещими.


Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/Peerayot

  • Пересадка комнатных растений не рекомендуется, так как существует риск, что цветы не приживутся и погибнут.
  • Употребление алкоголя в этот день считается неблагоприятным, так как это может привести к долгой потере ясности ума.
  • Ссоры и конфликты не приветствуются, поскольку они могут стать причиной длительной вражды, которая разорвет семейные связи.
  • Предоставление денег в долг также не рекомендуется, так как их возврат может быть затруднительным или вовсе не осуществимым.

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В Национальном центре «Россия» официально открыли проект «Путешествие по России»
04 марта 2025, 20:55

Фото: Национальный центр «Россия»

Проект «Путешествие по России» официально открыт в Национальном центре «Россия». Подробностями поделился первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко.
«Это не просто выставочное пространство — это центр национальной гордости, где собрано все то, чем гордятся наши граждане. В Национальном центре «Россия» создан проект «Путешествие по России». Больше нигде в мире за один день нельзя увидеть все федеральные округа нашей огромной и великой страны», — сказал он.
В экспозиции «Путешествие по России» объединены современные достижения, а также история и традиции каждого федерального округа страны. Она рассказывает о многообразии природы, культуры и истории России.

Ранее сообщалось, какая программа стартовала в России.

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Международный женский день 8 марта 2025: история, значение и как празднуют в России
04 марта 2025, 16:56

Фото: iStock/A.Greeg

8 марта, день весны и женственности, Международный женский день, праздник мимозы, день женской солидарности — все эти названия олицетворяют благодарность мира женщинам и прекрасной половине человечества. Об истории и традициях самого прекрасного праздника весны читайте в материале «Радио 1».

Почему 8 марта — это международный женский день

Фото: iStock/Cannasue

8 марта отмечается как Международный женский день в честь борьбы женщин за равные права и возможности. История этого дня уходит корнями в начало 20 века, когда женщины начали активно выступать за свои права, включая право голоса, право на труд и равную оплату.

Впервые женщины открыто выступили за свои права 8 марта 1857 года. В тот день в Нью-Йорке состоялась акция протеста под названием «Марш пустых кастрюль». Несколько сотен работниц швейных и обувных производств прошли по улицам Манхэттена, выражая своё недовольство условиями труда. Они требовали сократить рабочий день с 16 до 10 часов, уравнять заработную плату с мужчинами и предоставить им право голоса. Тогда женщины не были услышаны, но проблема была обозначена.

Спустя 51 год в 1908 году все по тому же поводу начались протесты в Нью-Йорке. Проблема неравноправия мужчин и женщин была острой во многих развивающихся странах. Во второй половине 19 века забастовки вспыхивали в разных странах Европы. Женщины боролись за возможность получить образование, за создание женских учебных заведений и за свои гражданские права. Протесты женщин сильно повлияли на настроение общества, и сильные мира сего начали заниматься решением давно существующих проблем.

Как появился праздник


​Фото: iStock/RockingStock

В 1910 году женские движения заговорили устами Клары Цеткин. В Копенгагене состоялась международная конференция работниц, в которой приняли участие около сотни представительниц из 17 государств. Именно на этом мероприятии Клара Цеткин выступила с инициативой учредить Международный женский день как символ борьбы за равноправие женщин.

В России волнения по вопросам эмансипации женщин совпали с революционным движением 1917 года. 8 марта в Петрограде прошла масштабная демонстрация, которая стала лишь небольшой частью волнений, происходящих в стране. Всем известно, что революционное движение того года закончилось отречением царя, а временное правительство учло требования слабого пола и дало женщинам значительные права.

После гражданской войны в 1921 году решением 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта. Значительно позже, Указом Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 1965 года Международный женский день будет объявлен нерабочим.

Стоит отметить, что мировое сообщество только к концу 1979 году примет Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а придерживаться данного документа будут 189 государств мира.

Традиции на 8 марта


​Фото: iStock/Elena Katkova

В государствах, которые раньше входили в состав Советского Союза, 8 Марта по-прежнему остаётся одним из самых любимых праздников. Изначально он был днём, когда женщины боролись за свои права, но со временем стал днём, когда их заслуги, доброту и заботу отмечают и ценят. В этот день принято поздравлять матерей, бабушек, жён и коллег, подчёркивая их важность в жизни каждого человека.

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Как празднуют 8 марта


В Италии праздник называется "Festa della Donna". В этот день мужчины дарят женщинам мимозу — жёлтые цветы, символизирующие весну и женскую силу. Также проводятся различные мероприятия и акции, посвящённые правам женщин.

В Китае 8 марта — это неофициальный праздник, но многие женщины получают выходной или сокращённый рабочий день. Мужчины дарят женщинам цветы и подарки, а также организуют праздничные мероприятия.

В Бразилии этот день отмечается как день борьбы за права женщин. Проводятся митинги и акции, направленные на привлечение внимания к проблемам насилия и дискриминации по отношению к женщинам.

В Индии Международный женский день отмечается различными мероприятиями, направленными на повышение осведомлённости о правах женщин. Проводятся семинары, выставки и культурные программы.

В Соединённых Штатах Америки, Австралии и Великобритании не существует однодневного торжества, известного как Международный женский день. Однако в этих странах есть месяцы, посвящённые женской истории. Каждый год специальные организации выбирают определённую тему или направление и организуют различные мероприятия, которые отражают вклад женщин в этой области.

В каких странах празднуют Международный женский день


​Фото: iStock/Viktoriya Kraynyuk

В государствах, ранее входивших в состав Советского Союза, Международный женский день отмечают как праздник. В этих странах 8 марта — официальный выходной, за исключением Латвии, Литвы и Эстонии.

Наравне с российскими женщинами дамы из Анголы, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Камбоджи, Китая, Конго, Лаоса, Македонии, Монголии, Непала, Северной Кореи имеют полноценный выходной день в этот праздник.

В 1959 году социалистическая Куба объявила 8 марта Днём признания заслуг кубинок в борьбе за независимость страны. С тех пор в этот день проходят яркие мероприятия: карнавалы, фестивали, выставки и конференции, на которых говорят о достижениях женщин.

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