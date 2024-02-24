​Морщины, появляющиеся во сне: несколько правил их избежать

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Постоянный сон на одном и том же боку может привести к образованию морщин и асимметрии лица. Исследования показывают, что сон на боку удобен для большинства людей и не несет рисков для здоровья, пишет Health. Но как тогда избежать появления морщин из-за сна на боку?
Когда вы спите на боку, ваша кожа постоянно трется о подушку. Это может привести к образованию морщин, особенно в области лба, щек и подбородка, говорят косметологи. И дают советы, как сохранить кожу лица.
Солнечные лучи повреждают кожу, что может привести к появлению морщин и пигментации. Поэтому важно защищать кожу от солнца с помощью солнцезащитного крема и одежды, если вы спите на улице
Некоторые люди более склонны к появлению морщин, чем другие. Это связано с генетикой, а также с образом жизни и окружающей средой.
Употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь защитить кожу от повреждений и уменьшить появление морщин.
Чтобы избежать деформации кожи во время сна, косметологи предлагают приучить организм спать на спине. Это лучшая поза для сна, поскольку она не создает давления на кожу лица.
Используйте шелковую наволочку. Шелк гладкий и мягкий, что помогает уменьшить трение между кожей и подушкой. Можно приобрести антивозрастную подушку. Эти подушки специально разработаны для уменьшения давления на лицо во время сна.
Обязательно увлажняйте кожу перед сном. Это поможет защитить кожу от сухости и уменьшить появление морщин. Пейте достаточное количество воды. Вода помогает поддерживать эластичность кожи.
Избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя. Курение и алкоголь повреждают кожу и приводят к появлению морщин.
Если подытожить все советы специалистов, чтобы избежать морщин не нужны большие усилия. Сон на одном боку может привести к появлению морщин и асимметрии лица. Однако существуют способы предотвратить это, например, спать на спине, использовать шелковую наволочку и антивозрастную подушку, увлажнять кожу перед сном и пить достаточное количество воды.
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Солнечные лучи повреждают кожу, что может привести к появлению морщин и пигментации. Поэтому важно защищать кожу от солнца с помощью солнцезащитного крема и одежды, если вы спите на улице
Употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь защитить кожу от повреждений и уменьшить появление морщин.
Чтобы избежать деформации кожи во время сна, косметологи предлагают приучить организм спать на спине. Это лучшая поза для сна, поскольку она не создает давления на кожу лица.
Используйте шелковую наволочку. Шелк гладкий и мягкий, что помогает уменьшить трение между кожей и подушкой. Можно приобрести антивозрастную подушку. Эти подушки специально разработаны для уменьшения давления на лицо во время сна.
Обязательно увлажняйте кожу перед сном. Это поможет защитить кожу от сухости и уменьшить появление морщин. Пейте достаточное количество воды. Вода помогает поддерживать эластичность кожи.
Избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя. Курение и алкоголь повреждают кожу и приводят к появлению морщин.
Если подытожить все советы специалистов, чтобы избежать морщин не нужны большие усилия. Сон на одном боку может привести к появлению морщин и асимметрии лица. Однако существуют способы предотвратить это, например, спать на спине, использовать шелковую наволочку и антивозрастную подушку, увлажнять кожу перед сном и пить достаточное количество воды.
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Сергей Калугин