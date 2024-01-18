Врач Саламатина рекомендовала не мочить затылок при погружении в прорубь

Фото: istockphoto.com/mihtiander
«Голову и лицо мочить нежелательно, особенно затылок, где находится ствол мозга — там расположены центры работы сердца и дыхания. После погружения сразу необходимо перейти в теплое помещение, вытереть насухо тело, быстро одеться в шерстяные и хлопчатобумажные ткани, выпить теплой жидкости», — пояснила в беседе с Газета.ру Саламатина.
Кроме того, быть в холодной минуте дольше минуты крайне нежелательно, говорит врач.
Читайте также:
Педиатр Жильцов рассказал основные правила купания для детей в Крещение
Педиатр Гусарова рассказала, как выявить неинфекционные заболевания у детей
Вирусолог раскрыл, когда коклюш становится смертельно-опасным