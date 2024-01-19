Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области

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Военнослужащие российской десантной группировки «Днепр» приняли участие в церемонии крещенского богослужения в одной из часовен Херсонской области, передают РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ.
По завершении богослужения военнослужащие вернулись в подразделения в зоне проведения специальной военной операции и приступили к выполнению поставленных задач.
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