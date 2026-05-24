Мошенники добавляют россиян в чаты с обещанием «гарантированного» заработка
Дистанционные мошенники начали добавлять жертв в закрытые Telegram‑чаты, обещая «гарантированный» доход от инвестиций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Аферист добавляет потенциального потерпевшего в закрытый Telegram‑канал, где активно рекламируется возможность получить высокую доходность от вложений. Злоумышленники подчеркивают, что для старта достаточно внести даже небольшую сумму, а прибыль при этом якобы окажется многократно выше.
Поверив в возможность легкого заработка, пользователи переводят деньги. Однако ожидаемая прибыль не поступает. Вместо этого мошенники под разными предлогами начинают требовать пополнения счета, постепенно выманивая и похищая средства своих жертв.
В МВД напомнили, что не стоит поддаваться на соблазнительные предложения с обещанием сверхвысоких процентов. Чаще всего за ними скрываются мошеннические схемы.
