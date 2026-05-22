В Шатуре на муляжи денег поймали курьеров мошенников, решивших ограбить пенсионеров

В Шатуре на муляжи денег поймали курьеров мошенников, решивших ограбить пенсионеровНа телефон 63-летнего местного жителя позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ и других ведомств.
«Они сообщили, что со счёта пенсионера якобы идут переводы на финансирование Вооруженных сил Украины. Для доказательства невиновности мужчине предложили задекларировать все сбережения, передав их некоему «инкассатору». Однако гражданин заподозрил обман и немедленно обратился в полицию. Дальнейшее его общение с мошенниками проходило под контролем оперативников», – отметила Петрова.Молодого человека задержали на месте преступления. Заявитель передал ему муляж денежных купюр на 705 000 рублей.
«Аналогичным способом аферисты пытались обмануть 79-летнюю пенсионерку. Она тоже не поддалась на уговоры и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали девушку, исполнявшую в преступной схеме роль курьера. У подозреваемой изъято более 600 000 рублей в виде муляжа. Деньги ей передала потерпевшая», – отметила представитель подмосковного МВД.Задержанные пояснили, что нашли в мессенджере работу курьерами. В их обязанности входило забирать деньги по адресам, указанным кураторами, и передавать их другим лицам. Знакомы они не были».
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу, а фигурантку отправил под домашний арест. Сейчас полицейские устанавливают соучастников преступлений.