Юрист предупредил о новой схеме мошенников по отъему жилья у пенсионеров
Юрист Терехин: Мошенники отбирают у пенсионеров жилье через подставные расписки
Мошенники придумали новую схему отъема жилья у пенсионеров. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры».
Обман работает таким образом: злоумышленники сначала снимают квартиру, входят в доверие к собственнику, а затем под благовидным предлогом просят подписать документы. На деле эти бумаги оказываются долговыми расписками с залогом жилья. После этого мошенники идут в суд и пытаются обратить взыскание на квартиру.
Россиянам объяснили разницу между депрессией и выгоранием
Юрист пояснил, что даже один пункт в договоре о займе, штрафе или залоге может создать серьёзные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии.
Терехин советует не подписывать никакие бумаги без тщательного анализа, даже если документы кажутся безобидными, а также установить на портале «Госуслуги» запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия. При первых признаках обмана необходимо немедленно обращаться в полицию и в суд.
Ранее автомобильный юрист Лев Воропаев напомнил россиянам, что существует ряд нарушений, за которые водителя точно лишат прав на управление транспортным средством. Подробнее читайте в материале «Радио 1».