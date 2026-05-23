Юрист предупредил о новой схеме мошенников по отъему жилья у пенсионеров

23 мая 2026, 03:35

Юрист Терехин: Мошенники отбирают у пенсионеров жилье через подставные расписки

Мошенники придумали новую схему отъема жилья у пенсионеров. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры».





Обман работает таким образом: злоумышленники сначала снимают квартиру, входят в доверие к собственнику, а затем под благовидным предлогом просят подписать документы. На деле эти бумаги оказываются долговыми расписками с залогом жилья. После этого мошенники идут в суд и пытаются обратить взыскание на квартиру.



