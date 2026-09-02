Мошенники начали маскироваться под заботливых соседей

02 сентября 2026, 01:47

Мошенники притворяются заботливыми соседями и присылают файлы с вирусами

Фото: iStock/Sadi Maria

Злоумышленники маскируются под заботливых соседей и рассылают вредоносные файлы в мессенджерах и соцсетях. Об этом РИА Новости сообщил эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.





По словам специалиста, аферисты стремятся сделать свои уловки максимально похожими на обычные бытовые ситуации. Сейчас один из популярных приёмов — выдать себя за внимательного соседа. Мошенники отправляют сообщение с предупреждением о том, что возле квартиры или в подъезде заметили подозрительного человека. К такому посланию прикрепляют файл — якобы запись с камеры наблюдения или фрагмент видео, снятого на смартфон.



«Подача остаётся максимально будничной, без давления и угроз, что выглядит как проявление соседской бдительности. Но вложение в таком сообщении — это и есть точка входа для преступников», — пояснил Кучава.