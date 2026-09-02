Мошенники начали маскироваться под заботливых соседей
Мошенники притворяются заботливыми соседями и присылают файлы с вирусами
Злоумышленники маскируются под заботливых соседей и рассылают вредоносные файлы в мессенджерах и соцсетях. Об этом РИА Новости сообщил эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.
По словам специалиста, аферисты стремятся сделать свои уловки максимально похожими на обычные бытовые ситуации. Сейчас один из популярных приёмов — выдать себя за внимательного соседа. Мошенники отправляют сообщение с предупреждением о том, что возле квартиры или в подъезде заметили подозрительного человека. К такому посланию прикрепляют файл — якобы запись с камеры наблюдения или фрагмент видео, снятого на смартфон.
«Подача остаётся максимально будничной, без давления и угроз, что выглядит как проявление соседской бдительности. Но вложение в таком сообщении — это и есть точка входа для преступников», — пояснил Кучава.Если пользователь попытается открыть присланный файл, на устройство может установиться вредоносное программное обеспечение. Оно запросит доступ к камере и микрофону.
Цель преступников — собрать биометрические данные: фотографии лица и образцы голоса. Как отметил эксперт, сегодня такие сведения фактически служат цифровым ключом. С их помощью злоумышленники могут подтверждать финансовые операции, входить в личные кабинеты и оформлять кредиты.