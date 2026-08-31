Жительница Лобни отдала 2,5 млн рублей за цветы от мошенников

31 августа 2026, 09:10

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

53-летняя жительница Лобни стала жертвой телефонных мошенников и лишилась двух с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала женщине позвонили якобы из службы доставки цветов и попросили продиктовать код из СМС. После того, как она это сделала, разговор прервался, а вскоре после этого пришло уведомление о подозрительном входе в аккаунт на «Госуслугах» с просьбой позвонить по указанному номеру.





«Женщина позвонила, и ей рассказали, что злоумышленники получили доступ к её личным данным и теперь могут взять на её имя кредит, а деньги перевести ВСУ. И чтобы не попасть под уголовное дело, нужно снять все свои сбережения со счетов и передать посыльному для декларирования. Женщина так и сделала, а потом поняла, что произошло, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.