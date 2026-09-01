Лариса Долина нашла способ избежать повторения истории с мошенниками
Певица Лариса Долина оформила новое элитное жилье стоимостью около 250 миллионов рублей на свою дочь. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сделка по покупке недвижимости в ЖК «Премьер» в Гагаринском районе Москвы состоялась в апреле 2026 года. Для певицы совместили две квартиры в доме на улице Фотиевой, цены на которые начинаются от 200 миллионов рублей. Рядом находятся Нескучный сад, яхт-клуб, прямой выход в парк и набережная Москвы-реки.
Хозяйкой по документам стала 43-летняя Ангелина Долина — дочь артистки, однако проживает в квартире ее знаменитая мать — соседи сняли, как она возвращается домой после концерта. Недвижимость оформили на дочь, предположительно, для того чтобы певица не лишилась еще одной квартиры по так называемой «схеме Долиной».
Напомним, в 2024 году артистка продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а позже заявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников. Суд первой инстанции признал продажу недействительной и вернул жилье певице, однако покупательница Полина Лурье осталась без квартиры и денег.
Однако в декабре 2025 года Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал право собственности на квартиру за предпринимательницей.
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