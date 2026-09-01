Лариса Долина нашла способ избежать повторения истории с мошенниками

01 сентября 2026, 09:16

SHOT: Лариса Долина оформила московскую квартиру за 250 млн рублей на дочь

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Певица Лариса Долина оформила новое элитное жилье стоимостью около 250 миллионов рублей на свою дочь. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.