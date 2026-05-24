Мошенники начали заманивать школьников фейковой подработкой на лето
Мошенники начали обманывать школьников, предлагая им несуществующую подработку на летние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «МТС Защитник».
По информации аналитиков, злоумышленники звонят подросткам от имени частных компаний и предлагают якобы выгодную работу с гибким графиком. Когда ребенок проявляет интерес, ему приходит ссылка для «оформления».
Однако на самом деле она ведет на фишинговый сайт, где школьников просят ввести свои персональные данные. В результате мошенники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется ребенок.
Эксперты напоминают, что реальные работодатели не оформляют сотрудников через ссылки из сообщений или мессенджеров. В сервисе рекомендуют проверять сведения о компании через отзывы на профильных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить персональные данные на неизвестных ресурсах. Также следует сразу прекращать разговор, если детям или их родителям поступают настойчивые предложения о подработке.
Если человек все же попал в сети мошенников, он должен оперативно обратиться за помощью в правоохранительные органы.
