Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг»

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Мошенники нашли способ доступа в личный кабинет россиян на Госуслугах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что злоумышленники начали присылать push-уведомления россиянам о якобы необходимости подтвердить паспортные данные для доступа в личный кабинет.
Жителей просят пройти по ссылке для получения логина и пароля. Пока человек набирает свои личные данные, аферисты их записывают и используют в собственных целях. Например, заходят в личный кабинет пользователя на Госуслугах.
Уточняется, что такие случаи опасны не только для граждан Российской Федерации, но и для операторов связи. Подобные инциденты подрывают доверие пользователей к сообщениям от операторов и они перестают к ним серъезно относится.
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Жителей просят пройти по ссылке для получения логина и пароля. Пока человек набирает свои личные данные, аферисты их записывают и используют в собственных целях. Например, заходят в личный кабинет пользователя на Госуслугах.
Уточняется, что такие случаи опасны не только для граждан Российской Федерации, но и для операторов связи. Подобные инциденты подрывают доверие пользователей к сообщениям от операторов и они перестают к ним серъезно относится.
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Дана Игумнова