В Москве эвакуируют людей из больницы, в которой лежат пострадавшие в «Крокусе»

Фото: istock / sudok1
Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют 700 человек из больницы, в которой лежат пострадавшие в «Крокусе». Об этом информирует Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Эвакуация проходит в поликлинике на Нижней Первомайской улице, всех посетителей просят выйти из помещения. Консультативно-диагностический центр Измайловский относится к медико-хирургическому центру на Пирогова.
Причиной эвакуации стало анонимное сообщение об угрозе взрыва на почту поликлиники. На месте работают экстренные службы, обстановка сохраняется спокойной.
По предварительным данным, опасности нет.
22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек, 180 пострадали. Отмечается, что эти числа могут быть не окончательными.
Читайте также:
Раскрыт личный мотив одного из нападавших на «Крокус Сити Холл»
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошло возгорание
Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» публиковал фото из Стамбула
Причиной эвакуации стало анонимное сообщение об угрозе взрыва на почту поликлиники. На месте работают экстренные службы, обстановка сохраняется спокойной.
22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек, 180 пострадали. Отмечается, что эти числа могут быть не окончательными.
Читайте также:
Раскрыт личный мотив одного из нападавших на «Крокус Сити Холл»
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошло возгорание
Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» публиковал фото из Стамбула
Алина Юрчак