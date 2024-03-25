У самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета

Фото: istock / frentusha
У следовавшего из Турции в Россию самолета авиакомпании «Азимут» во время полета треснуло лобовое стекло. Об этом информирует Телеграм-канал Aviaincident.
Инцидент произошел на борту пассажирского лайнера, который летел из Антальи в Сочи в субботу, 23 марта. По информации источника, экипаж сообщил «о незначительной трещине внешнего слоя лобового остекления» со стороны командира самолёта.
Несмотря на это, пилоты судна не стали объявлять сигнал срочности и решили долететь в аэропорт назначения. Самолет посадили успешно, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Волгограде экстренно сел летевший в Стамбул самолет из-за агрессивного пассажира. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Несмотря на это, пилоты судна не стали объявлять сигнал срочности и решили долететь в аэропорт назначения. Самолет посадили успешно, пострадавших нет.
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Алина Юрчак