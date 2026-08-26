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Подмосковных подростков учит защищаться от дропперов и телефонных мошенников

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Заместитель заведующего информационным отделом управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев рассказал подросткам о дропперстве и телефонном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.



Подмосковное ведомство давно стало партнёром Движения Первых. В этот раз спикер выступил перед участниками уже пятой профильной смены.

«Ребята узнали, как работают преступники, как вычислить обман и уберечь себя от финансовых потерь. Тема не теряет актуальности, поскольку тысячи людей ежедневно становятся жертвами злоумышленников. В условиях стремительного развития технологий знания становятся главным инструментом защиты, а главная задача ГУРБ Московской области – не просто рассказать о схемах обмана, но и воспитать поколение молодых людей, способных критически мыслить и уверенно противостоять любым угрозам как в Сети, так и в реальной жизни», – отметили в ГУРБ.


Там добавили, что подобные встречи в рамках партнёрства с Движением Первых помогают сформировать у подростков цифровую и финансовую грамотность, научить распознавать манипуляции и защитить свои сбережения от аферистов.
Лора Луганская

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