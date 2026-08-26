Подмосковных подростков учит защищаться от дропперов и телефонных мошенников
Заместитель заведующего информационным отделом управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев рассказал подросткам о дропперстве и телефонном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Подмосковное ведомство давно стало партнёром Движения Первых. В этот раз спикер выступил перед участниками уже пятой профильной смены.
«Ребята узнали, как работают преступники, как вычислить обман и уберечь себя от финансовых потерь. Тема не теряет актуальности, поскольку тысячи людей ежедневно становятся жертвами злоумышленников. В условиях стремительного развития технологий знания становятся главным инструментом защиты, а главная задача ГУРБ Московской области – не просто рассказать о схемах обмана, но и воспитать поколение молодых людей, способных критически мыслить и уверенно противостоять любым угрозам как в Сети, так и в реальной жизни», – отметили в ГУРБ.Там добавили, что подобные встречи в рамках партнёрства с Движением Первых помогают сформировать у подростков цифровую и финансовую грамотность, научить распознавать манипуляции и защитить свои сбережения от аферистов.