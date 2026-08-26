Подмосковных подростков учит защищаться от дропперов и телефонных мошенников

26 августа 2026, 15:34

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Заместитель заведующего информационным отделом управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев рассказал подросткам о дропперстве и телефонном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Подмосковное ведомство давно стало партнёром Движения Первых. В этот раз спикер выступил перед участниками уже пятой профильной смены.