Москомархитектура: реконструкция складских помещений идет в Очаково-Матвеевском

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Реконструкция производственно-складских помещений происходит в Очаково-Матвеевском на западе столицы, сообщили в Москомархитектуре.
«Это позволит модернизировать инфраструктуру и привести ее в соответствие с современными требованиями. Суммарная поэтажная площадь объектов составит 84,12 тыс. кв. м», — прокомментировала руководитель ведомства Юлиана Княжевская.Также уточняется, что внесены изменения в правила городского землепользования и застройки. Речь идет о территориальной зоне с участками на Рябиновой вл. 45, участок №51а/10 и вл. 45, стр. 19.
Реконструкция способствует развитию столичного промышленно-складского комплекса, которое повысит эффективность территории, улучшив логистику и хранение товаров.
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Никита Кротов