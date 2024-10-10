Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Загруженность дорог Подмосковья утром 10 октября составила пять баллов

Загруженность дорог Подмосковья утром 10 октября составила пять баллов

10 октября 2024, 09:51

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
Степень загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 10 октября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются по направлению к столице на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Сложности с проездом отмечаются при движении в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Новорязанское, Боровское, Каширское, Калужское и Варшавское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован миллион машин, что на 1.7% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

С улиц Подмосковья увезли более 3,7 тыс. неправильно припаркованных машин

На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 5 тысяч ям

В деревне Сабурово стартовало строительство путепровода
#минтранс мо
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
В Московской области установили 15 тысяч камер системы «Безопасный регион»
10 октября 2024, 10:00

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В сентябре на территории Московской области было установлено 15 тысяч камер системы «Безопасный регион», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Благодаря удалённому видеонаблюдению нейросеть способна фиксировать следующие ситуации:

  • мусорные свалки;
  • ямы на дорогах;
  • граффити;
  • неправильная парковка;
  • проблемы с освещением.
Дважды в день искусственный интеллект анализирует фотографии с камер. При обнаружении нарушений система формирует задачи для их устранения.

Организации, которые ответственны за решение проблем, получают на это время согласно регламенту. По истечении срока искусственный интеллект повторно проверяет место, где было обнаружено нарушение, и оценивает результаты работы по его устранению.

До конца текущего года планируется установить ещё 30 тысяч видеокамер. Жители могут обратиться в администрацию своего городского округа по вопросу установки камер системы «Безопасный регион».

Читайте также:

С улиц Подмосковья увезли более 3,7 тыс. неправильно припаркованных машин

Юрист Хаминский раскрыл важность правильно установленного навигатора

В Коломне отремонтируют мост через реку Щелинку
#безопасный регион
#парковка
#нарушение
#жители
#искусственный интеллект
#камера фиксации
#видеонаблюдение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области строится жилой комплекс «Резиденции Сколково»
10 октября 2024, 09:37

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Одинцовском районе идёт строительство жилого комплекса «Резиденции Сколково». Компания-застройщик «Инвестиционная группа АБСОЛЮТ» начала монолитные работы для двух жилых корпусов на 424 квартиры. Корпуса 6.1 и 6.2 имеют общую площадь более 47 400 квадратных метров, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время на строительной площадке завершаются земляные работы по рытью котлована и установке шпунтового ограждения. Бригада строителей приступила к бетонированию фундаментной плиты, возведению вертикальных и горизонтальных конструкций подземной части здания.

На строительной площадке размещены два башенных крана, задействовано более 60 специалистов и свыше семи единиц техники.

В новых жилых зданиях переменной высоты от трёх до девяти этажей с огороженной и охраняемой территорией реализована концепция «двора без машин», включающая разнообразные детские и спортивные площадки.

На минус первом этаже домов для жильцов предусмотрен подземный паркинг на 190 машино-мест и 16 мест для мотоциклов, а также зона для хранения велосипедов.

На подземном уровне и жилых этажах предусмотрены функциональные помещения для хранения сезонных вещей.

В жилом комплексе «Резиденции Сколково» создана вся необходимая социальная инфраструктура — уже построены два современных детских сада на 115 и 170 малышей и строится школа на 750 учеников.

Читайте также:

Строительная готовность школы на 1650 мест в ЖК «Люберцы» достигала 25%

Детский сад и школу построят в районе Коммунарка в Москве

Ремонт Центра образования №23 в посёлке Обухово завершат в 2025 году
#детский сад
#школа
#социальная инфраструктура
#жк
#новостройки
#строительство
#подмосковные стройки
#минжилполитики мо
#московская область
#одинцово
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что в Москве перекроют несколько улиц
В Москве из-за марафона 13 октября перекроют несколько улиц
10 октября 2024, 09:36

Фото: iStock/yulenochekk

В центре столицы временно ограничат движение транспорта из-за проведения Московского марафона. Соответствующая информация появилась на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Набережные и улицы в центре столицы 13 октября временно закроют для транспорта в связи с проведением 42-километрового Московского марафона. Ограничения будут действовать с 10:45 до 16:30», — указано в сообщении.

Ограничения затронут следующие улицы: Хамовнический Вал, Лужники, Смоленская, Коровий Вал, Большая Ордынка, Моховая, Охотный Ряд, Крымский Вал, Балчуг, Яузская, Тверская, а также Лубочный и Большой Путинковский переулки.

Кроме того, проезд будет закрыт на набережных: Лужнецкой, Саввинской, Новодевичьей, Ростовской, Смоленской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской, Гончарной, Краснохолмской.

Также будет приостановлено движение на Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Петровском, Страстном и Тверском бульварах, а также на некоторых проездах: Садовническом, Устьинском, Театральном и Китайгородском.

Закрыты будут Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский, Костомаровский и Малый Устьинский мосты, а также Октябрьский тоннель и площади: Лубянская, Смоленская, Новая и Старая.

Отмечается, что с 00:01 13 октября и до окончания марафона на указанных участках парковка будет запрещена. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

Читайте также:

В Московской области строится жилой комплекс «Резиденции Сколково»

Строительная готовность школы на 1650 мест в ЖК «Люберцы» достигала 25%

В Москве отреставрировали памятник Гагарину
#парковка
#маршруты
#ограничения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительная готовность школы на 1650 мест в ЖК «Люберцы» достигала 25%
10 октября 2024, 09:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1650 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Люберцы» в одноименном округе, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 25%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В работах задействованы 100 человек и пять единиц спецтехники. Сейчас строители занимаются монолитными работами, а также вертикальной гидроизоляцией цокольного этажа. Кроме того, стартовал монтаж инженерных систем: водопровода, отопления, канализации и вентиляции», — говорится в сообщении.
Школа будет четырёхэтажной, её общая площадь составит более 22,2 тыс. квадратных метров. Здесь будут универсальные учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, а также большой актовый зал, четыре спортзала и библиотечный центр с хранилищем на 20 тысяч книг. На пришкольной территории оборудуют зоны для спорта и отдыха.

Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

Читайте также:

В Домодедове построят гольф-курорт

В Коломне отремонтируют мост через реку Щелинку

В Москве утвердили три проекта комплексного развития территорий
#люберцы
#минжилполитики мо
#строительство
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кому повысят пенсию в ноябре
Эксперт Рыжих: пенсии работников в определенных сферах увеличат в ноябре
10 октября 2024, 08:34

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что с ноября повысятся пенсии работников угольной отрасли и членов лётных экипажей гражданской авиации, которые достигли необходимого стажа, а также пенсионеров, отметивших 80-летие в октябре. Об этом информирует РИА Новости.
«Перерасчёт и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — пояснила она.

Помимо этого, Рыжих отметила, что требуемая выслуга сокращается на 5 лет, если трудовая деятельность была прекращена по состоянию здоровья. Кроме этого, по ее словам, пенсионеры, которые отметили 80-летие в октябре, получат доплату за возраст. Сообщается, что фиксированная выплата к их страховой пенсии увеличится вдвое.

Ранее стала известна сумма, которую россияне считают порогом бедности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Госдуме высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

Российским пенсионерам предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию

Депутат Бессараб назвал условие получения более высокой пенсии
#пенсионеры
#россияне
#рабочий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна сумма, которую россияне считают порогом бедности
Порогом бедности россияне считают заработок в 43 000 рублей в месяц
10 октября 2024, 08:02

Фото: istockphoto/Diy13

Порогом бедности россияне считают заработок в 43 000 рублей в месяц. Об этом информирует РБК.
«Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц», — отмечается в материале.

Помимо этого, в проведенном исследовании присутствуют и другие пункты. По мнению граждан России, богатыми считаются люди, которые каждый месяц зарабатывают более 860 000 рублей. Кроме того, для счастья россиян устроит сумма заработка в 250 000 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы в следующем году. Уточняется, что повышение окладов на 13,2% затронет врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, деятелей науки и соцработников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, какая часть россиян имеет финансовую подушку

В Госдуме назвали размер справедливой пенсии для неработающих россиян

Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты
#зарплаты
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Основательницу сети кафе «АндерСон» Татулову* признали иноагентом
10 октября 2024, 06:40

Фото: istock/Jirapong Manustrong

Анастасия Татулова*, основательница сети кафе «АндерСон» и бывший общественный омбудсмен, была внесена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ.
Причиной стало её критическое отношение к специальной военной операции и получение информационной помощи от иностранных источников, сообщают судебные материалы.

«Татулова* занимается политической деятельностью и находится под влиянием иностранных источников, оказывающих ей информационную поддержку», — говорится в документе.
По информации ТАСС, Татулова* распространяла материалы, связанные с лицами из реестра иноагентов, а также публично критиковала действия российских властей.

Татулова*, известная своими бизнес-проектами, продала сеть кафе «АндерСон» в 2023 году и эмигрировала в Португалию. В апреле 2024 года её имя появилось в реестре иноагентов. Кроме того, сеть кафе была оштрафована на более чем 500 тысяч рублей за нарушения налогового законодательства, включая использование схем с «серыми» зарплатами и подменными кассовыми аппаратами.

Читайте также:

Российские музыкальные платформы начали маркировать исполнителей-иноагентов

Названа причина включения комика Данилы Поперечного* в реестр иноагентов

Журналист-иноагент Невзоров* на концерте в США отрёкся от Петербурга

* Признан иноагентом в РФ
#бизнес
#кафе
#нарушения
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День Савватия Пчельника 10 октября: Почему нельзя злиться, проявлять недовольство и ходить в лес
10 октября 2024, 00:00

Фото: istock/Liudmila Chernetska

10 октября отмечается день памяти святого Савватия Соловецкого, одного из основателей Соловецкого монастыря. В этот день обычно заканчивают осенние полевые работы и начинают готовиться к зиме. Также этот день известен как День Савватия Пчельника, поскольку считается, что именно 10 октября необходимо закончить все дела, связанные с уходом за пчелами и подготовкой ульев к зимнему периоду.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 10 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Савватия Пчельника — история

Савватий жил в конце XIV — середине XV века. Он считается одним из основателей Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря на Белом море, который вскоре стал духовным центром Русского Севера.

Перед этим он принял постриг в Белозерском монастыре в Новгородской области, а затем переехал на Валаам. Узнав о почти безлюдном Соловецком острове, Савватий, стремясь к уединению, решил отправиться туда. Путь до острова проходил через реку Выг.

По дороге он встретил инока Германа, у которого остановился на некоторое время и поделился своим намерением. В итоге оба решили вместе отправиться на остров. Они добрались до Соловков только на третий день. На месте поставили крест и построили келью. Спустя несколько лет инок Герман ушел на реку Онегу, а Савватий остался жить в келье.

Постепенно на острове начали селиться и другие отшельники. Вскоре возник монастырь, который получил название Соловецкого. Сегодня мощи преподобного Савватия находятся там. Поклониться им можно в Свято-Троицком соборе монастыря.

Традиции

На Руси к дню памяти святого завершались Пчелиные девятины — девятидневный период подготовки ульев к зиме. Пчеловодство было распространено, а мед ценился за его вкус и лечебные свойства.

Работы начинались 2 октября и заканчивались 10 октября. В день Савватия Пчельника разрешалось заниматься только ульями, а любые другие дела считались грехом. Пасечники переносили ульи с пчелами в теплые помещения и молились святому о том, чтобы пчелы пережили зиму и на следующий год был хороший урожай меда.

Считалось, что Савватий Соловецкий защищает не только пчел, но и лошадей. Поэтому в этот день проводились конные ярмарки и соревнования на лошадях.

Фото: istock/Andrey Zhuravlev

Что можно делать 10 октября 2024

— В праздник принято вставать рано, чтобы избежать бессонницы. По народным поверьям, чем дольше спишь, тем больше болезней можно привлечь.

— В обед вся семья собирается за праздничным столом. К дню Савватия Пчельника хозяйки готовят медовые пряники и угощают ими родных. Крошки от пряников следует отдать птицам, чтобы год прошел в достатке.

— Также хорошей традицией считается угостить соседей свежим медом и поделиться этим полезным лакомством с теми, кто в этом нуждается.

Что нельзя делать 10 октября 2024

— Согласно народным поверьям, в этот день не рекомендуется начинать новые дела или проводить финансовые операции. Также не стоит злиться или выражать недовольство, чтобы удача не отвернулась.

— На Савватия запрещено выполнять физическую работу. Все домашние дела следует завершить до праздника, так как действия, совершенные в этот день, не принесут пользы.

— Не рекомендуется планировать дальние поездки или уходить глубоко в лес, так как это может привести к заблуждению и трудностям с возвращением.

Фото: istock/Photosspeakathousandwords

Приметы на погоду

— Если пчелы в этот день плотнее залепляют леток, то зима будет холодной;

— Если на дворе стоит сухая погода, то можно будет насладиться теплыми осенними деньками;

— Гроза в этот день означала, что зима будет короткой и бесснежной;

— Если выпал снег, то через 40 дней наступят морозы.

Читайте также:

День Сергия Радонежского 8 октября: Почему нельзя ссориться, обижаться или завидовать

День Ионы и Фоки 5 октября: Почему ни в коем случае нельзя устраивать вечеринки и лениться

Астафий Ветряк 3 октября 2024: Почему важно сосредоточиться на новых целях и избегать конфликтов
#лес
#праздник
#погода
#мёд
#пчёлы
#снег
#статьи
#приметы
#традиции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Кругляк гоним за рубеж»: Путин раскритиковал экспорт древесины из России
Путин раскритиковал экспорт древесины и импорт готовой продукции из нее
09 октября 2024, 23:09

Фото: сайт Кремля

Россия обладает огромными лесными ресурсами, поэтому привычная практика экспорта древесины в сыром виде и импорта готовой продукции выглядит ненормально. Замечание президента России Владимира Путина прозвучало 9 октября, во время открытия по видеосвязи целлюлозно-картонного завода в Иркутской области.
Путин отметил, что Россия располагает одной из крупнейших лесосек в мире. Глава государства отметил, что, несмотря на огромные запасы леса, страна закупает высококачественную бумагу и другие изделия за границей и «ситуация меняется к лучшему не так быстро».
«Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что открытие новых производств, особенно в целлюлозно-бумажной отрасли, представляет важный шаг для региона. Путин заверил, что власти будут поддерживать такие предприятия и стремиться к развитию внутреннего производства.

Читайте также:

«Костюмчик-то отечественный?»: Путин пошутил о костюме нижегородского губернатора

Путин дал старт серийному производству Lada Aura

Путин открыл заседание Совета глав стран СНГ в Кремле
#россия
#президент
#предприятия
#путин
#промышленность
#лес
Следите за нашими новостями
в удобном формате