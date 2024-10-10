Загруженность дорог Подмосковья утром 10 октября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 10 октября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются по направлению к столице на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются при движении в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Новорязанское, Боровское, Каширское, Калужское и Варшавское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован миллион машин, что на 1.7% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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