В Московской области строится жилой комплекс «Резиденции Сколково»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В Одинцовском районе идёт строительство жилого комплекса «Резиденции Сколково». Компания-застройщик «Инвестиционная группа АБСОЛЮТ» начала монолитные работы для двух жилых корпусов на 424 квартиры. Корпуса 6.1 и 6.2 имеют общую площадь более 47 400 квадратных метров, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время на строительной площадке завершаются земляные работы по рытью котлована и установке шпунтового ограждения. Бригада строителей приступила к бетонированию фундаментной плиты, возведению вертикальных и горизонтальных конструкций подземной части здания.
На строительной площадке размещены два башенных крана, задействовано более 60 специалистов и свыше семи единиц техники.
В новых жилых зданиях переменной высоты от трёх до девяти этажей с огороженной и охраняемой территорией реализована концепция «двора без машин», включающая разнообразные детские и спортивные площадки.
На минус первом этаже домов для жильцов предусмотрен подземный паркинг на 190 машино-мест и 16 мест для мотоциклов, а также зона для хранения велосипедов.
На подземном уровне и жилых этажах предусмотрены функциональные помещения для хранения сезонных вещей.
В жилом комплексе «Резиденции Сколково» создана вся необходимая социальная инфраструктура — уже построены два современных детских сада на 115 и 170 малышей и строится школа на 750 учеников.
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На строительной площадке размещены два башенных крана, задействовано более 60 специалистов и свыше семи единиц техники.
В новых жилых зданиях переменной высоты от трёх до девяти этажей с огороженной и охраняемой территорией реализована концепция «двора без машин», включающая разнообразные детские и спортивные площадки.
На минус первом этаже домов для жильцов предусмотрен подземный паркинг на 190 машино-мест и 16 мест для мотоциклов, а также зона для хранения велосипедов.
На подземном уровне и жилых этажах предусмотрены функциональные помещения для хранения сезонных вещей.
В жилом комплексе «Резиденции Сколково» создана вся необходимая социальная инфраструктура — уже построены два современных детских сада на 115 и 170 малышей и строится школа на 750 учеников.
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Дайана Хусинова