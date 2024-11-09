Московская клиника предложила бесплатно оплодотворить клиенток спермой Павла Дурова

Павел Дуров (Фото: riamediabank.ru/Валерий Левитин)
Одна из московских клиник предложила клиенткам бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает RTVI.
Уточняется, что все расходы за процедуру якобы взял на себя сам Дуров. Согласно информации источника, чтобы получить услугу, необходимо пройти особый отбор.
По словам представителя клиники, биоматериал оказался в распоряжении медучреждения благодаря стечению обстоятельств.
Напомним, 29 июля этого года Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что 15 лет назад к нему обратился друг, который не мог иметь детей, и попросил поделиться биологическим материалом. Сначала Дуров подумал, что это шутка, после чего все же пошел и сдал сперму. На 2024 год у предпринимателя есть более ста биологических детей в 12 странах мира.
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По словам представителя клиники, биоматериал оказался в распоряжении медучреждения благодаря стечению обстоятельств.
Напомним, 29 июля этого года Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что 15 лет назад к нему обратился друг, который не мог иметь детей, и попросил поделиться биологическим материалом. Сначала Дуров подумал, что это шутка, после чего все же пошел и сдал сперму. На 2024 год у предпринимателя есть более ста биологических детей в 12 странах мира.
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Екатерина Коршунова