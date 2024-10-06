Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка на фоне его задержания в Париже

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил на своем канале, что его спутница Юля, с которой его задержали в Ле-Бурже в августе, потеряла ребенка из-за стресса.
Миллиардер узнал об этом от своего защитника, когда находился в участке третий день. По словам Дурова, его допрашивали несколько часов.
Сама Юлия писала, что была на десятой неделе беременности. Павла Дурова задержали во Франции, когда он прилетел из Азербайджана. Ему вменяли уголовные статьи, связанные с мошенничеством, незаконным контентом и другие.
По информации французских журналистов, бизнесмена взяли за отказ сотрудничать со спецслужбами. Позже в политике конфиденциальности мессенджера появился раздел о правоохранительных органах. Отмечалось, что данные пользователей могут быть раскрыты при обоснованных запросах.
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«Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Джулия тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я надавил на него, чтобы узнать причины. «Испугалась? Уехала из Парижа?» — спросил я. Он колебался. «Она беременна», — наконец сказал он», — приводит рассказ Дурова Peopletalk.
Сама Юлия писала, что была на десятой неделе беременности. Павла Дурова задержали во Франции, когда он прилетел из Азербайджана. Ему вменяли уголовные статьи, связанные с мошенничеством, незаконным контентом и другие.
По информации французских журналистов, бизнесмена взяли за отказ сотрудничать со спецслужбами. Позже в политике конфиденциальности мессенджера появился раздел о правоохранительных органах. Отмечалось, что данные пользователей могут быть раскрыты при обоснованных запросах.
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Никита Кротов