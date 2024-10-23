Московская область стала одной из самых активных участников проекта «Знание»

Фото: Министерство образования Московской области
Московская область вошла в число лидеров по количеству участников образовательного проекта «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий», организованного Российским обществом «Знание», сообщает Министерство образования Московской области.
Второй этап чемпионата «Битва роботов» пройдёт 26 октября
В «Цифровом диктанте» поучаствовали студенты и преподаватели Колледжа «Подмосковье»
Всероссийский образовательный проект «Цифровой ликбез» стартовал 21 октября
Дайана Хусинова