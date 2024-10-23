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Второй этап чемпионата «Битва роботов» пройдёт 26 октября

23 октября 2024, 12:20
Фото: istockphoto / charles taylor

Фото: istockphoto / charles taylor

Второй этап отбора на чемпионате «Битва роботов» состоится 26 октября 2024 года при поддержке правительства Свердловской области на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», сообщает Минцифры России.
В мероприятии примут участие 48 команд из России, Индии, Казахстана, Ирана и Китая.

«Битва роботов» — это зрелищное мероприятие и международная площадка для обмена опытом в области робототехники. Здесь изобретатели и передовые технологии со всего мира демонстрируют своё мастерство и соревнуются за главный приз.



Чемпионат предоставляет возможность для развития потенциала и сотрудничества с крупными корпорациями благодаря работе с наставниками из ведущих компаний.

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#роботы
#подмосковье
Физиотерапевт разоблачил утверждение о 10 тысячах шагов в день
Физиотерапевт Бондаренко: норма двигательной активности — 25-30 тысяч шагов в день
23 октября 2024, 12:06

Фото: iStock/maruco

В настоящее время со всех сторон говорится о том, что для поддержания активности следует поддерживать «10 000 шагов в день». Правда это или маркетинг?
Физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказал, откуда взялось утверждение про обязательно 10 000 шагов в день.

«Вспомним историю: 1964 год, олимпиада в Токио. Там японцы презентуют первый в мире шагомер, где нарисован иероглиф, похожий на шагающего человечка. Он означал 10 тысяч шагов. Современные физиологи изучили это, и оказалось, что есть между 8 тысячами шагами и 12 разницы нет, но есть разница между шестью тысячами и восемью огромная. Поэтому рекомендуется все-таки делать 8 тысяч шагов», — объяснил биомеханик.

Он добавил, что и в этом утверждении есть секрет, потому что эта восьмичасовая норма касается спортивной тренировки, а не простой ходьбы.

«8 тысяч шагов — это именно тренировка в спортивной форме и обуви. Когда пошли свою дистанцию. Для современного человека минимальная двигательная активность в течение дня — 25-30 тысяч шагов в день», — заявил эксперт.

По его словам, в движении самое главное — укреплять большие ягодичные мышцы, потому что они являются стабилизатором всего туловища.


«Делать разнообразные ягодичные мосты, планки на спине или боку. Также очень полезно ходить вниз по ступенькам. Там будут работать все стабилизаторы. Во многих офисах стоят поднимающиеся стулья: можно за ним сидеть, а можно стоять, а это улучшит кровообращение», — посоветовал физиотерапевт.

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Семь маршрутов наземного транспорта в Москве изменят с 26 октября
23 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/m-gucci

В Москве с субботы, 26 октября, изменят семь маршрутов наземного транспорта, продлив их до соцобъектов и станций метро. Об этом сообщает столичный дептранс в своем телеграм-канале. Отмечается, что маршруты, которых ждут корректировки, охватывают 15 районов в 6 округах Москвы.
«Мы регулярно анализируем работу наземного транспорта и корректируем маршруты там, где это необходимо. С 26 октября изменим 7 маршрутов автобусов и электробусов. Они охватывают 15 районов в 6 округах Москвы. Теперь пассажиры смогут удобнее добираться до станций рельсового каркаса и социальных объектов. Продолжаем повышать качество поездок по городу по поручению Сергея Собянина», — отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.
По информации ведомства, маршрут №434 получит новый номер — 934, и будет продлен до до научной долины МГУ им. М.В. Ломоносова и станции метро «Ломоносовский проспект».

Автобусы №283 и №283к объединят в маршрут №483, автобусы из Новоподрезково до ближайшей станции метро «Ховрино» будут ходить чаще.

Маршрут №958 станет №358 и будет курсировать в Ховрино через станцию метро «Беломорская», а также по улицам Беломорская и Смольная.

На маршруте Е10 появится остановка «Дудкино», а на маршрутах №644 и 843 – остановка «МФЦ «Северный».

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#станции
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В жилом комплексе «G3 Театральный» внедрят умную систему управления домами
23 октября 2024, 11:56

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Современные жилые комплексы активно развиваются благодаря использованию инновационных технологий, повышающих уровень комфорта и удобства для жильцов. Одним из таких решений является система управления домом, которую компания G3 Group планирует внедрить в рамках проекта комплексного развития территории ЖК «G3 Театральный» в Раменском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Система управления домом представляет собой комплекс технологических решений, позволяющих дистанционно управлять различными функциями жилья через специальное приложение. Управление домом станет удобным и простым для всех жильцов, независимо от их местоположения и используемого устройства.

«Внедрение системы по управлению домом и разработка собственного приложения — это не просто шаг навстречу технологическому прогрессу, а основа для создания безопасной и удобной среды в наших проектах. В G3 Театральный мы объединили стильный дизайн, экологичность и технологичность, чтобы создать идеальные условия для жизни», — подчеркнул Президент компании G3 Group Олег Гулеватый.
В G3 Театральном будут использоваться не только технологии для удобства жителей, но и экологически безопасные решения. На территории комплекса установят зарядные станции для электромобилей Ilontech DC с системой управления Sitronics Electro. Благодаря этому владельцы электромобилей смогут заряжать свои автомобили в комфортных условиях, следуя современным экологическим тенденциям.

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#московская область
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В «Цифровом диктанте» поучаствовали студенты и преподаватели Колледжа «Подмосковье»
23 октября 2024, 11:39

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты и преподаватели всех отделений Колледжа «Подмосковье» поучаствовали во Всероссийской акции «Цифровой диктант — 2024», сообщает Министерство образования Московской области. Количество участников от колледжа уже достигло 1423 человек и продолжает расти.
«Цифровой диктант» — это масштабное мероприятие в России, цель которого — проверить знания о цифровой грамотности. Участники могут не только определить свой уровень цифровых навыков, но и улучшить их благодаря обратной связи и анализу ошибок.

Тестирование «Диктанта» учитывает возрастные категории: дети, подростки, взрослые и пожилые люди. Тест состоит из пяти разделов, которые касаются основных направлений цифровых технологий: «Цифровое потребление», «Цифровые компетенции», «Цифровая безопасность», «Цифровые технологии» и «Финансовая киберграмотность».

По информации от представителей Колледжа «Подмосковье», студенты, преподаватели и наставники успешно прошли тестирование, продемонстрировав высокий уровень знаний в области цифровых технологий.

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#подмосковье
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#колледж
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В Наро-Фоминске состоялась церемония вручения книги «Почётные граждане земли Наро-Фоминской»
23 октября 2024, 11:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

22 октября в выставочном зале Центрального дворца культуры «Звезда» прошла торжественная церемония награждения книгами «Почётные граждане земли Наро-Фоминской» главных героев книги и членов их семей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поблагодарил руководителя авторского коллектива, председателя совета депутатов городского округа Геннадия Пензова и авторов под руководством известного историка Юрия Горина. Их упорный труд продолжался почти год, и в результате была создана книга, в которой истории выдающихся людей переплетаются с историей Наро-Фоминска.

Те, кто сегодня получил эти уникальные издания, продолжат традиции служения Наро-Фоминской земле. А ныне живущие почётные граждане продолжат передавать молодому поколению свой богатый опыт, патриотизм и преданность делу. Ведь история почётных граждан Наро-Фоминской земли — это книга без конца.

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Удушил газ: Химик прокомментировал таинственную смерть российской журналистки в Ташкенте
Химик Кривецкий о гибели журналистки в Ташкенте: смерть из-за болотного газа невозможна
23 октября 2024, 10:59

Фото: iStock/Motortion

В Узбекистане от отравления неизвестным веществом умерла российская журналистка и ее спутник. Это произошло в одной из гостиниц Ташкента. Из-за отравления неизвестным веществом погибли три человека, сообщила Генпрокуратура Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По информации правоохранительных органов, причиной гибели мог стать болотный газ — в ночь на 20 октября в отеле чистили бассейн.

Кандидат химических наук, старший научный сотрудник Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Кривецкий в беседе с «Радио 1» заявил, что представить смерть из-за болотного газа сложно.
«Болотным газом принято называть метан, он же природный газ. Это простейший углеводород. Он знаком тем, у кого дома есть газовая плита. Он без цвета и запаха, его никак не почувствовать человеку. К тому же метан — один из самых малотоксичных газов из всех углеводородов», — объяснил эксперт.

По его словам, человек может почувствовать недомогание, головокружение или боль, если метана будет очень много в кислороде, но случаи смерти очень редки.
«Метан легкий, в два раза легче воздуха, поэтому если помещение вентилируется, то метан быстро улетучится. Опасности он не представляет, только если пожарную. При концентрации более 5% в воздухе он может привести к возгоранию», — сказал специалист.

Химик добавил, что в случае происшествия в Узбекистане лучше задаться вопросами о других газах: угарном и углекислом, которые как раз могут резко и неожиданно вызвать потерю сознания.

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Всероссийский образовательный проект «Цифровой ликбез» стартовал 21 октября
23 октября 2024, 10:59

Фото: istockphoto / SmileStudioAP

21 октября «Контур» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития РФ запустили новый сезон Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез», направленного на повышение цифровой грамотности и обеспечение кибербезопасности. В рамках проекта были созданы обучающий видеоролик и методические материалы для педагогов.
В 2024–2025 учебном году проект «Цифровой ликбез» впервые получил поддержку от компании «Контур», разработчика бизнес-экосистемы. Занятия для учеников в рамках проекта «Цифровой ликбез» будут проводиться во всех регионах страны. Героем видео станет толстолобик Миша, который расскажет детям о защите доступа и данных с использованием простой электронной подписи.

Благодаря проекту ученики не только узнают о безопасном поведении в интернете, но и повысят свою цифровую грамотность в понятном и интерактивном формате. Развитие этих навыков среди молодого поколения соответствует целям национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку квалифицированных ИТ-специалистов в России.

«Безопасность данных компаний и пользователей в сети — это один из главных трендов нового нацпроекта "Экономика данных". И создавать проекты для юных пользователей, посвященные кибербезу и цифровой грамотности — это очень верное направление. Новый сезон "Цифрового ликбеза" мы открываем совместно с СКБ Контур. В обучающем ролике расскажут, что такое простая электронная подпись и как она связана с финансовой безопасностью», — сообщил генеральный директор АНО«Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
Проект ориентирован на подростков в возрасте 12 лет и старше. Просмотр рекомендуется совместно с родителями или учителями.

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#образование
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Жители Подмосковья примут участие в мероприятии Минцифры РФ «Магазин приложений»
23 октября 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Мероприятие по теме «Магазин приложений» состоится в период с 5 по 24 ноября, где смогут принять участие жители Подмосковья. Как рассказали в Минцифры РФ, событие пройдет в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для учеников 1-11 классов.
Урок поможет развить у школьников ключевые компетенции цифровой экономики и провести раннюю профориентацию ребят в сфере IT.

«…Учащиеся изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнают, как устроен процесс модерации контента, научатся работать с отзывами», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, сколько жилых домов в МО поставили на кадастровый учет за сентябрь.

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Людям с инвалидностью в Подмосковье выплатили компенсацию 50% за полис ОСАГО
23 октября 2024, 09:50

Фото: Министерство социального развития Московской области

Люди с инвалидностью в Московской области, которые имеют показания к покупке автомобиля в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, могут получить компенсацию в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Выплату за полис ОСАГО у нас в регионе получили свыше 650 инвалидов, среди которых более половины — это родители детей-инвалидов. Размер выплаты составляет 50% стоимости полиса и приходит она автоматически», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В этом году из бюджета было выделено более 3 миллионов рублей на эту меру поддержки.

Заявление на получение компенсации можно подать через региональный портал государственных услуг.

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