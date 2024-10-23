Второй этап чемпионата «Битва роботов» пройдёт 26 октября

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Второй этап отбора на чемпионате «Битва роботов» состоится 26 октября 2024 года при поддержке правительства Свердловской области на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», сообщает Минцифры России.
В мероприятии примут участие 48 команд из России, Индии, Казахстана, Ирана и Китая.
«Битва роботов» — это зрелищное мероприятие и международная площадка для обмена опытом в области робототехники. Здесь изобретатели и передовые технологии со всего мира демонстрируют своё мастерство и соревнуются за главный приз.
Чемпионат предоставляет возможность для развития потенциала и сотрудничества с крупными корпорациями благодаря работе с наставниками из ведущих компаний.
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«Битва роботов» — это зрелищное мероприятие и международная площадка для обмена опытом в области робототехники. Здесь изобретатели и передовые технологии со всего мира демонстрируют своё мастерство и соревнуются за главный приз.
Чемпионат предоставляет возможность для развития потенциала и сотрудничества с крупными корпорациями благодаря работе с наставниками из ведущих компаний.
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Дайана Хусинова