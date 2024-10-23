Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Всероссийский образовательный проект «Цифровой ликбез» стартовал 21 октября

Всероссийский образовательный проект «Цифровой ликбез» стартовал 21 октября

23 октября 2024, 10:59
Фото: istockphoto / SmileStudioAP

Фото: istockphoto / SmileStudioAP

21 октября «Контур» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития РФ запустили новый сезон Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез», направленного на повышение цифровой грамотности и обеспечение кибербезопасности. В рамках проекта были созданы обучающий видеоролик и методические материалы для педагогов.
В 2024–2025 учебном году проект «Цифровой ликбез» впервые получил поддержку от компании «Контур», разработчика бизнес-экосистемы. Занятия для учеников в рамках проекта «Цифровой ликбез» будут проводиться во всех регионах страны. Героем видео станет толстолобик Миша, который расскажет детям о защите доступа и данных с использованием простой электронной подписи.

Благодаря проекту ученики не только узнают о безопасном поведении в интернете, но и повысят свою цифровую грамотность в понятном и интерактивном формате. Развитие этих навыков среди молодого поколения соответствует целям национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку квалифицированных ИТ-специалистов в России.



«Безопасность данных компаний и пользователей в сети — это один из главных трендов нового нацпроекта "Экономика данных". И создавать проекты для юных пользователей, посвященные кибербезу и цифровой грамотности — это очень верное направление. Новый сезон "Цифрового ликбеза" мы открываем совместно с СКБ Контур. В обучающем ролике расскажут, что такое простая электронная подпись и как она связана с финансовой безопасностью», — сообщил генеральный директор АНО«Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
Проект ориентирован на подростков в возрасте 12 лет и старше. Просмотр рекомендуется совместно с родителями или учителями.

Читайте также:

Жители Подмосковья примут участие во Всероссийском экодиктанте

Жителей ЦФО зовут на «Тотальный диктант — 2025» в апреле

С 10 октября для жителей Подмосковья стартует акция «Цифровой Диктант»
#безопасность
#проект
#ученики
#развитие
#образование
#кибербезопасность
В «Цифровом диктанте» поучаствовали студенты и преподаватели Колледжа «Подмосковье»
23 октября 2024, 11:39

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты и преподаватели всех отделений Колледжа «Подмосковье» поучаствовали во Всероссийской акции «Цифровой диктант — 2024», сообщает Министерство образования Московской области. Количество участников от колледжа уже достигло 1423 человек и продолжает расти.
«Цифровой диктант» — это масштабное мероприятие в России, цель которого — проверить знания о цифровой грамотности. Участники могут не только определить свой уровень цифровых навыков, но и улучшить их благодаря обратной связи и анализу ошибок.

Тестирование «Диктанта» учитывает возрастные категории: дети, подростки, взрослые и пожилые люди. Тест состоит из пяти разделов, которые касаются основных направлений цифровых технологий: «Цифровое потребление», «Цифровые компетенции», «Цифровая безопасность», «Цифровые технологии» и «Финансовая киберграмотность».

По информации от представителей Колледжа «Подмосковье», студенты, преподаватели и наставники успешно прошли тестирование, продемонстрировав высокий уровень знаний в области цифровых технологий.

читайте также:

Всероссийский образовательный проект «Цифровой ликбез» стартовал 21 октября

С 10 октября для жителей Подмосковья стартует акция «Цифровой Диктант»

С 10 по 28 октября пройдёт акция «Цифровой Диктант»
#подмосковье
#тест
#студенты
#безопасность
#тестирование
#проект
#диктант
#технологии
#колледж
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Наро-Фоминске состоялась церемония вручения книги «Почётные граждане земли Наро-Фоминской»
23 октября 2024, 11:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

22 октября в выставочном зале Центрального дворца культуры «Звезда» прошла торжественная церемония награждения книгами «Почётные граждане земли Наро-Фоминской» главных героев книги и членов их семей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поблагодарил руководителя авторского коллектива, председателя совета депутатов городского округа Геннадия Пензова и авторов под руководством известного историка Юрия Горина. Их упорный труд продолжался почти год, и в результате была создана книга, в которой истории выдающихся людей переплетаются с историей Наро-Фоминска.

Те, кто сегодня получил эти уникальные издания, продолжат традиции служения Наро-Фоминской земле. А ныне живущие почётные граждане продолжат передавать молодому поколению свой богатый опыт, патриотизм и преданность делу. Ведь история почётных граждан Наро-Фоминской земли — это книга без конца.

Читайте также:

Ургант раскрыл, что было в книге, за которую он получил миллионы

«Делать бизнес»: Эксперт оценил идею Госдумы о сокращении тюремного срока за чтение книг

Литэксперт Корнев раскрыл, как избежать состояния «нечитуна»
#история
#труд
#традиции
#книга
#патриотизм
#наро-фоминск
#герои
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Удушил газ: Химик прокомментировал таинственную смерть российской журналистки в Ташкенте
Химик Кривецкий о гибели журналистки в Ташкенте: смерть из-за болотного газа невозможна
23 октября 2024, 10:59

Фото: iStock/Motortion

В Узбекистане от отравления неизвестным веществом умерла российская журналистка и ее спутник. Это произошло в одной из гостиниц Ташкента. Из-за отравления неизвестным веществом погибли три человека, сообщила Генпрокуратура Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По информации правоохранительных органов, причиной гибели мог стать болотный газ — в ночь на 20 октября в отеле чистили бассейн.

Кандидат химических наук, старший научный сотрудник Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Кривецкий в беседе с «Радио 1» заявил, что представить смерть из-за болотного газа сложно.
«Болотным газом принято называть метан, он же природный газ. Это простейший углеводород. Он знаком тем, у кого дома есть газовая плита. Он без цвета и запаха, его никак не почувствовать человеку. К тому же метан — один из самых малотоксичных газов из всех углеводородов», — объяснил эксперт.

По его словам, человек может почувствовать недомогание, головокружение или боль, если метана будет очень много в кислороде, но случаи смерти очень редки.
«Метан легкий, в два раза легче воздуха, поэтому если помещение вентилируется, то метан быстро улетучится. Опасности он не представляет, только если пожарную. При концентрации более 5% в воздухе он может привести к возгоранию», — сказал специалист.

Химик добавил, что в случае происшествия в Узбекистане лучше задаться вопросами о других газах: угарном и углекислом, которые как раз могут резко и неожиданно вызвать потерю сознания.

Читайте также:

Российская журналистка погибла, задохнувшись болотным газом в Ташкенте

В автомобиле в Домодедово обнаружили тела мужчины и женщины

Не дожил до юбилея один день: умер актёр из «Женитьбы Бальзаминова»
#эксперт
#смерть
#газ
#мгу
#ночь
#бассейн
#человек
#мужчины
#происшествия
#дома
#тела
#газификация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье поучаствуют в мероприятии Минцифры РФ «Магазин приложений»
23 октября 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Мероприятие по теме «Магазин приложений» состоится в период с 5 по 24 ноября, где смогут принять участие жители Подмосковья. Как рассказали в Минцифры РФ, событие пройдет в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для учеников 1-11 классов.
Урок поможет развить у школьников ключевые компетенции цифровой экономики и провести раннюю профориентацию ребят в сфере IT.

«…Учащиеся изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнают, как устроен процесс модерации контента, научатся работать с отзывами», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, сколько жилых домов в МО поставили на кадастровый учет за сентябрь.

Читайте также:

Людям с инвалидностью в Подмосковье выплатили компенсацию 50% за полис ОСАГО

Названа категория россиян, которым снизят пенсионный возраст

Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ
#мир
#новости подмосковья
#минцифры
#подмосковье
#мероприятия
#технологии
#приложения
#магазины
#россия
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Людям с инвалидностью в Подмосковье выплатили компенсацию 50% за полис ОСАГО
23 октября 2024, 09:50

Фото: Министерство социального развития Московской области

Люди с инвалидностью в Московской области, которые имеют показания к покупке автомобиля в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, могут получить компенсацию в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Выплату за полис ОСАГО у нас в регионе получили свыше 650 инвалидов, среди которых более половины — это родители детей-инвалидов. Размер выплаты составляет 50% стоимости полиса и приходит она автоматически», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В этом году из бюджета было выделено более 3 миллионов рублей на эту меру поддержки.

Заявление на получение компенсации можно подать через региональный портал государственных услуг.

Читайте также:

Названа категория россиян, которым снизят пенсионный возраст

Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ

«Ведомости»: цены на бензин в России начали снижаться
#выплаты
#закон
#осаго
#полис
#компенсации
#людмила болатаева
#минсоцразвития мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области за сентябрь на кадастровый учёт поставили 11 жилых домов
23 октября 2024, 09:46

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В сентябре 2024 года в Московской области на кадастровый учёт были поставлены 11 многоквартирных домов, рассчитанных на 4356 квартир, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Общая площадь жилья, включённого в кадастр, составляет более 330 тысяч квадратных метров, что обеспечит жильём более 3,5 тысяч семей в регионе.

Новые многоквартирные дома расположены в следующих городских округах Московской области: Красногорск, Реутов, Химки, Подольск, Лобня, Ленинский, Наро-Фоминский и Одинцовский.

Постановка на кадастровый учёт позволяет зарегистрировать право собственности на жильё, получить прописку, определить детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и выполнять другие юридические действия.

Строительство многоквартирных домов в Московской области происходит в рамках комплексного развития территорий.

Читайте также:

В Москве благоустроили около 1,7 тыс. дворов в этом году

В Дубне продолжается ремонт в центре дополнительного образования «Дружба»

Число сделок по ипотеке в новостройках Москвы выросло на треть
#жильё
#кадастровый квартиры
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа точная дата самого мощного извержения вулкана за десять тысяч лет
Уральские ученые выяснили, что извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году
23 октября 2024, 08:38

Фото: iStock/Preeyaporn Kaewsaard

Ученые из Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных Российской академии наук провели исследование, в ходе которого удалось установить дату самого масштабного вулканического извержения за последние 10 тысяч лет. Результаты работы были опубликованы в журнале Dendrochronologia.
Специалисты сосредоточились на трех крупнейших извержениях: вулкана Ильинского на Камчатке, Мазама в Северной Америке и японского вулкана Кикай. Объем выбросов первых двух вулканов составил около 150 кубических километров, в то время как извержение Кикая достигло впечатляющих масштабов от 300 до 450 кубических километров.

Ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН Рашит Хантемиров отметил, что объем выбросов вулкана Кикай значительно превышает количество материала, выброшенного всеми последующими извержениями, включая знаменитое извержение Тамбора.

Кроме того, вблизи предполагаемой даты извержения Кикая произошло «катастрофическое событие», которое вызвало резкое замедление роста деревьев и образование аномальных колец. Хантемиров считает, что эти кольца являются свидетельством воздействия извержения вулкана Кикай на экосистему.

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел высотой до восьми километров, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Россиянка исчезла в день рождения в Индонезии при восхождении на вулкан Ринджани

Российские учёные создали лабораторный «вулкан» для изучения магмы

В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана
#ученые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Италии призвали к «шоковой терапии» для повышения уровня рождаемости
23 октября 2024, 08:15

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

В Италии призвали к применению «шоковой терапии» для исправления ситуации с демографией. Об этом информирует РБК со ссылкой на материал The Times.
По словам главы итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало, нынешние власти добиваются прогресса, но этого недостаточно. Он подчеркнул, что стране необходима новая политика, которая станет «шоковой терапией» и объединит компании, банки, города.

Де Пало обратил внимание на Францию, которая считается лидером рождаемости в Европе. В этом государстве налоги уменьшаются в зависимости от количества детей в семье.

Уточняется, что в Италии уход за ребенком до 18 лет обходится в 178 тысяч евро.

Читайте также:

Стало известно, как россияне относятся к штрафам за пропаганду чайлдфри

Омбудсмен Ярославская: налог на бездетность не поможет нужны меры поддержки

Когда в России вырастет рождаемость, выяснили социологи
#евро
#налоги
#банки
#компании
#меры
#рождаемость
#уход
#италия
#франция
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полярная крачка впервые замечена в Москве
В Москве впервые заметили полярную крачку, улетающую из Арктики в Антарктиду
23 октября 2024, 07:18

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Москве обнаружили полярную крачку, которая обычно мигрирует из Арктики в Антарктиду. Замечена она была на Рыжовском пруду в ТиНАО. Это первое зарегистрированное появление данного вида в столичном регионе. Об этом информирует департамент природопользования и охраны окружающей среды в своем Telegram-канале.
Представитель сообщества бердвотчеров заметил птицу и сообщил о находке в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Орнитолог Даниил Давыдов выехал на место, убедился в достоверности находки и сделал несколько фотографий полярной крачки. Помимо этого, он внес данные о находке в учетную карточку животных.

Полярные крачки известны своей удивительной миграцией: каждую осень они покидают Арктику и направляются в Антарктиду. Ранее считалось, что их маршрут проходит исключительно над океаном, однако недавние наблюдения показали, что птицы могут пролетать и над сушей, вдали от больших водоемов. Гнездятся полярные крачки в Арктике, на островах Финского залива, Белого моря и Кольского полуострова.

Ранее директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева заявила, что атаки ворон на машины в Люберцах могут происходить из мести птиц. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Из Подмосковья в Восточную Африку улетают последние коростели

В парке «Раздолье» в Одинцово заработает «Зоотеррий»

Орнитологи Московской области готовятся ко Дню журавля
#маршрут
#птицы
Следите за нашими новостями
в удобном формате