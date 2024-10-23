Всероссийский образовательный проект «Цифровой ликбез» стартовал 21 октября

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21 октября «Контур» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития РФ запустили новый сезон Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез», направленного на повышение цифровой грамотности и обеспечение кибербезопасности. В рамках проекта были созданы обучающий видеоролик и методические материалы для педагогов.
В 2024–2025 учебном году проект «Цифровой ликбез» впервые получил поддержку от компании «Контур», разработчика бизнес-экосистемы. Занятия для учеников в рамках проекта «Цифровой ликбез» будут проводиться во всех регионах страны. Героем видео станет толстолобик Миша, который расскажет детям о защите доступа и данных с использованием простой электронной подписи.
Благодаря проекту ученики не только узнают о безопасном поведении в интернете, но и повысят свою цифровую грамотность в понятном и интерактивном формате. Развитие этих навыков среди молодого поколения соответствует целям национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку квалифицированных ИТ-специалистов в России.
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Благодаря проекту ученики не только узнают о безопасном поведении в интернете, но и повысят свою цифровую грамотность в понятном и интерактивном формате. Развитие этих навыков среди молодого поколения соответствует целям национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку квалифицированных ИТ-специалистов в России.
«Безопасность данных компаний и пользователей в сети — это один из главных трендов нового нацпроекта "Экономика данных". И создавать проекты для юных пользователей, посвященные кибербезу и цифровой грамотности — это очень верное направление. Новый сезон "Цифрового ликбеза" мы открываем совместно с СКБ Контур. В обучающем ролике расскажут, что такое простая электронная подпись и как она связана с финансовой безопасностью», — сообщил генеральный директор АНО«Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.Проект ориентирован на подростков в возрасте 12 лет и старше. Просмотр рекомендуется совместно с родителями или учителями.
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Дайана Хусинова