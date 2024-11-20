Московская область стала первой среди лидеров по ликвидации незаконных свалок

Опубликован отчёт авторитетной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza о выявлении и ликвидации незаконных свалок в России. Согласно исследованию, второй год подряд наблюдается тенденция к более быстрой ликвидации свалок по сравнению с их обнаружением, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.