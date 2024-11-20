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Московская область стала первой среди лидеров по ликвидации незаконных свалок

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Опубликован отчёт авторитетной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza о выявлении и ликвидации незаконных свалок в России. Согласно исследованию, второй год подряд наблюдается тенденция к более быстрой ликвидации свалок по сравнению с их обнаружением, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Согласно информации от FinExpertiza, Московская область занимает второе место в рейтинге регионов с наиболее быстрой ликвидацией свалок. На первом месте находится Рязанская область, а на третьем — Челябинская.

С начала 2024 года в Московской области было обнаружено 933 нелегальные свалки, из которых на текущий момент ликвидировано 927 объектов. Процесс ликвидации продолжается активно.



Количество незаконных свалок в России сократилось на 17% в прошлом году. Эта тенденция снижения количества свалок наблюдается второй год подряд, как указано в исследовании. Наибольшее количество свалок было зафиксировано в 2021 году. Изменение тренда, при котором этот показатель снизился, произошло в 2022 году.

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