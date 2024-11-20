Московская область стала первой среди лидеров по ликвидации незаконных свалок

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Опубликован отчёт авторитетной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza о выявлении и ликвидации незаконных свалок в России. Согласно исследованию, второй год подряд наблюдается тенденция к более быстрой ликвидации свалок по сравнению с их обнаружением, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
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Дайана Хусинова