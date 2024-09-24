Ущерб от нелегальной свалки в Домодедове составил более 260 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Нелегальная свалка строительных отходов и грунтов была организована в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово, ущерб, нанесённый почвам, оценивается более чем в 260 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Площадь нелегальной свалки составила 242 квадратных метра, причём часть отходов разметили в водоохранной зоне ручья, спадающего в реку Северку. Объём мусора превысил 100 кубометров. По оценке экспертов, отходы инертны и не отравляют почву, но они перекрыли плодородный слой. Рассчитанная сумма ущерба составила 264 тыс. рублей», — говорится в сообщении.В Минэкологии области отметили, что вопрос о возмещении нанесённого почвам ущерба решается сейчас в судебном порядке.
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