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Ущерб от нелегальной свалки в Домодедове составил более 260 тыс. рублей

24 сентября 2024, 13:00
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Нелегальная свалка строительных отходов и грунтов была организована в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово, ущерб, нанесённый почвам, оценивается более чем в 260 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.


«Площадь нелегальной свалки составила 242 квадратных метра, причём часть отходов разметили в водоохранной зоне ручья, спадающего в реку Северку. Объём мусора превысил 100 кубометров. По оценке экспертов, отходы инертны и не отравляют почву, но они перекрыли плодородный слой. Рассчитанная сумма ущерба составила 264 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В Минэкологии области отметили, что вопрос о возмещении нанесённого почвам ущерба решается сейчас в судебном порядке.

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В России создают православный мессенджер «Зосима»
«Иннотех XXI» готовит к выпуску православный мессенджер «Зосима» в ноябре 2024
24 сентября 2024, 13:32

Фото: istock/Pinkypills

Фонд «Иннотех XXI», который специализируется на реставрации храмов, готовит к выпуску православный мессенджер «Зосима». Об этом сообщил президент фонда Алексей Агапов в беседе с РИА Новости. По его словам, приложение выйдет в основных мобильных платформах в ноябре 2024 года.
«Для проекта «Спаси и сохрани» сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp*, называется «Зосима» — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года», — рассказал он.
Агапов пояснил, что изначально православный мессенджер разрабатывали конкретно под проект «Спаси и сохрани», однако вскоре решили сделать доступным для всех желающих.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали специальный закрытый мессенджер, предназначенный для военных. Программа прошла испытания в зонах боевых действий и успешно используется на поле боя.

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Лукашенко оценил белорусские ударные БПЛА «Чекан В» и «Беркут-3»
24 сентября 2024, 12:49

Фото: iStock/bbsferrari

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил белорусские ударные БПЛА «Чекан В» и «Беркут-3». Об этом сообщает Sputnik Беларусь. По данным издания, беспилотные летательные аппараты местного производства главе государства показали на полигоне под Брестом.
По данным Госкомвоенпрома, обе модели БПЛА создали, а после взяли на вооружение в белорусские войска в 2024 году. «Чекан В» предназначен для поиска, обнаружения и атаки на стационарные или малоподвижные цели на земле, а «Беркут-3» — для разведывательных операций с использованием оптики обычного и инфракрасного диапазона.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Он также подчеркнул, что никому — ни Украине, ни России, ни США, которые привыкли прятаться за океаном — не следует нападать на страну. Белоруссия, по его словам, — географический центр Европы, перекресток всех путей, потому многие войны проходили через ее земли.

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#бпла
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«Иллюзии и частота половых актов»: Психолог раскрыла главные причины расставаний россиян
Психолог Альская: женщины склонны к иллюзиям, а мужчинам нужен секс и забота
24 сентября 2024, 12:48

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Ничего не предвещало беды, и вдруг красивая пара расстаётся или разводится. Разве может такое произойти без видимых оснований? Психологи утверждают, что нет, потому что всегда есть сигналы, предупреждающие о проблемах. И начинается это все с самого начального этапа взаимоотношений.
Частой причиной расставаний, по версии специалистов, становятся иллюзии и надуманные образы.

Психолог-сексолог, семейный терапевт, руководитель психологического центра «Ода» Екатерина Альская в беседе с «Радио 1» сообщила, что особенно склонны к фантазированию и желанию исправить партнера женщины, у которых сложная психика и много идеальных образов в голове, начиная с отца и заканчивая принцами из книг и фильмов.

«Здесь происходит большое количество разочарований и фрустраций. А мужчинам действительно надо меньше: секс, забота, поддержка и чтобы женщина хорошо выглядела. А тем, кто на семью серьезно настроен, важно, чтобы женщина за детьми и домом могла ухаживать. У них нет ожиданий, какая должна быть жена. У них есть четкие понимания, которые женщины чаще всего удовлетворяют», — объяснила психолог.

Она также дала совет, на что нужно обращать внимание в друг друге мужчинам и женщинам прежде, чем вступать в отношения и брак.

«Надо на берегу обсудить цели, кто куда идет и чего хочет. Стоит также распределить роли в семье, кто за что отвечает, и прийти к обоюдному согласию. А еще сексуальная деятельность — частота половых контактов — в семье тоже очень важна. Нужно, чтобы темперамент сошелся. Если он не сходится, то на этой почве происходит много конфликтов и расставаний», — сказала эксперт.

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#секс
#психолог
#женщины
#брак
#отношения
#поддержка
#развод
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На строительстве детсада в посёлке Вуги началось благоустройство территории
24 сентября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, возводят в посёлке Вуги городского округа Люберцы, рабочие приступили к благоустройству прилегающей к зданию территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На прилегающей территории началось благоустройство. В здании продолжаются фасадные, сантехнические и отделочные работы. Строители также обустраивают вентиляцию и внутренние инженерные системы. В строительстве задействованы 50 человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.
В трёхэтажном детском саду общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров предусмотрено девять групповых ячеек, а также физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и пищеблок. На прилегающей территории установят девять игровых площадок и спортивное ядро.

Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#люберцы
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
#детский сад
#детсад
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Экологический надзор выявил незаконную утилизацию отходов в Подмосковье
24 сентября 2024, 12:27

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области обнаружили признаки незаконной утилизации отходов в двух городских округах. Местные жители сообщили о нарушениях, после чего были проведены проверки.
В городском округе Кашира на земельном участке в деревне Базарово, где находится предприятие по разведению крупного рогатого скота, было замечено сжигание отходов животноводства на открытой местности. Аналогичная ситуация произошла в селе Булатниково Ленинского городского округа: при осмотре участка также были обнаружены следы сжигания отходов.

По итогам проверок предпринимателю из Каширы и организации, работающей в Булатникове, были выданы предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований. Министерство экологии потребовало прекратить незаконную утилизацию отходов. Экологи продолжают контролировать ситуацию.

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#нарушения
#акции
#экология
#отходы
#московская область
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23 сентября в России начался пятый сезон акции «БумБатл»
24 сентября 2024, 12:26

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

23 сентября по всей России стартовал пятый сезон акции «БумБатл», организованной Всероссийским экологическим движением «Экосистема» в рамках национального проекта «Экология», сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Основная цель этого проекта — снижение чрезмерного потребления бумаги и развитие культуры обращения с отходами. Любой желающий может стать участником акции.

В коллективном зачетном этапе по сдаче бумаги традиционно принимают участие детские учреждения, колледжи, университеты, компании и общественные организации.

Важно отметить, что в прошлом году Московская область уже принимала активное участие в этой инициативе. В Мытищах более 200 студентов филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана стали участниками первого экофестиваля «БумБатлФест», который также проходил в рамках акции «БумБатл».

Первые мероприятия в Подмосковье начнутся 25 сентября. Учеников гимназии № 41 в городе Люберцы ждёт экологический урок, посвящённый важности правильной сортировки отходов и рационального использования ресурсов.

Подробности регистрации на акцию «БумБатл», можно посмотреть на сайте.

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#московская область
#подмосковье
#мероприятия
#акции
#экология
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Назван способ похудеть на четыре кг за месяц без вреда для здоровья
Диетолог Хачирова: при отказе от хлеба можно похудеть на четыре кг за месяц
24 сентября 2024, 12:25

Фото: iStock/dragana991

Полный отказ от хлебобулочных изделий поможет похудеть на четыре килограмма за месяц. Об этом рассказала диетолог Асият Хачирова.
«Хлебобулочные изделия сделаны из муки высшего сорта, а значит, это высококалорийный продукт с низкой питательной ценностью, то есть калорий вы получаете много, а сытость от такого хлеба надолго не сохраняется. Если человек полностью убирает из своего рациона булки, хлеб, то он очевидно начнет худеть», — рассказала Хачирова в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, результат наступит довольно быстро. За месяц при отказе от хлебобулочных изделий можно легко похудеть на 2 — 4 кг.

Диетолог пояснила, что легче всего отказаться от хлеба, если в рационе присутствуют различные крупы. При этом Хачирова отметила, что от макаронных изделий из твердых сортов пшеницы отказываться не нужно. В них содержатся правильные углеводы, из которых человек получает продолжительное насыщение. Таким образом, снижение веса будет происходить плавно и без вреда для здоровья, заключила специалист.

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#хлеб
#диетолог
#человек
#снижение
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С улиц Подмосковья увезли более 3,9 тыс. неправильно припаркованных машин
24 сентября 2024, 12:24

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,9 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За прошлую неделю на штрафные стоянки переместили 3922 автомобиля, что на 245 машин больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в Ленинском городском округе — 363, второе место по этому показателю занял округ Мытищи, где переместили 322 автомобиля. На третьем месте оказался округ Химки с 319 эвакуированными машинами, на четвёртом — Балашиха (289 эвакуированных автомобилей). А замыкает пятёрку недельного антирейтинга округ Котельники, где на штрафстоянки увезли за нарушение правил парковки 197 машин.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, с помощью приложения «112МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#московская область
#подмосковье
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Хинштейн призвал Павла Дурова раскрывать данные злоумышленников силовикам РФ
24 сентября 2024, 12:11

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова призвали раскрывать телефоны, а также IP-адреса силовикам РФ. Об этом пишет Shot, ссылаясь на депутата Госдумы от Самары Александра Хинштейна.
«Было бы здорово, если бы такого рода политику основатель Telegram вёл во взаимодействии не только с французскими, но и с российскими правоохранительными органами», — сказал парламентарий.
Он добавил, что сотрудничество структур поможет искоренить запрещенный контент. В частности, речь идет о порнографии, торговле оружием, запрещенными веществами и о другом всевозможном криминале.

Хинштейн подчеркнул, что в стране работает конституционная неприкосновенность людей, их жилища, а также тайна переписки и связи в принципе, поэтому не должна страдать приватность граждан.

Ранее сообщалось, что Дуров изменил политику конфиденциальности в мессенджере. Теперь данные злоумышленников будут передаваться властям при обоснованных запросах.

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