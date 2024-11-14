В Подмосковье завершается рекультивация мусорного полигона «Шатурский»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов «Шатурский», расположенного на территории городского округа Шатура, почти полностью завершена, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Тело полигона засыпано плодородной почвой и засеяно травами, налажена система сбора фильтрата, а свалочный газ из тела полигона будет сжигаться в установке по дегазации», — говорится в сообщении.Благодаря рекультивации ликвидируется досаждавший жителям округа запах от свалки. Как объяснил замглавы Шатуры Василий Косолапов, запах устраняет сформированное особым образом тело полигона — послойная укладка, мембраны и специальные материалы.
«Количество оставшегося свалочного газа будет недостаточно для создания значимых неудобств нашим жителям», — подчеркнул Василий Косолапов.Согласно плану, рекультивация полигона ТКО «Шатурский» должна быть завершена уже в эту пятницу — 15 ноября.
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