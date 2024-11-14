В Подмосковье завершается рекультивация мусорного полигона «Шатурский»

«Я обратилась к главе городского округа Жуковский и в Социальный Фонд России с просьбой оказать помощь заявителю, учитывая его сложную ситуацию. Для заявителя было найдено подходящее жилье, а Социальный Фонд России назначил ему пенсию и направил запросы в Литовскую Республику. После получения ответа пенсия будет пересчитана в большую сторону», — сообщила Фаевская