Москва и Петербург стали лидерами по числу кофеен в России

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Согласно данным сервиса 2ГИС, по количеству кофеен в России лидируют Москва и Санкт-Петербург.
На третьем месте — Краснодар.
Как передаёт «Петербургский дневник», число кофеен в Петербурге выросло на 19% за год, в то время как точек кофе стало, наоборот, меньше на 1%.
Также выяснилось, что жители крупных городов в среднем выпивают 1-2 чашки кофе в день.
Ранее специалистами не раз отмечалось, что кофеин способен взбадривать клетки мозга, что способствует повышению уровня кислорода и, в свою очередь, способствовать нормализации пониженного давления. Как передаёт Общественная Служба Новостей, такой кофеин намного эффективнее не в кофе, а в чёрном чае, поскольку именно чайный его вид действует дольше и мягче. Кроме того, при пониженном давлении врачи рекомендуют пить чёрный чай с сахаром.
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Как передаёт «Петербургский дневник», число кофеен в Петербурге выросло на 19% за год, в то время как точек кофе стало, наоборот, меньше на 1%.
Ранее специалистами не раз отмечалось, что кофеин способен взбадривать клетки мозга, что способствует повышению уровня кислорода и, в свою очередь, способствовать нормализации пониженного давления. Как передаёт Общественная Служба Новостей, такой кофеин намного эффективнее не в кофе, а в чёрном чае, поскольку именно чайный его вид действует дольше и мягче. Кроме того, при пониженном давлении врачи рекомендуют пить чёрный чай с сахаром.
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Мелисса Тимофеева