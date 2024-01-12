Ученые назвали неожиданные преимущества кофе для здоровья

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Ученые узнали о неожиданных преимуществах кофе для здоровья человека. Исследование приводит журнал Neural Regeneration Research (NRR).
По данным издания, кофе может снижать риск различных хронических болезней, среди которых нейродегенеративные заболевания. Ученые утруждают, что бодрящий напиток обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противораковыми свойствами.
Помимо этого, исследование показало, что кофе обладает нейропротекторными свойствами. Употребление кофе может снижать риск развития болезнь Паркинсона и Альцгеймера.
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