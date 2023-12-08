Москвичам пообещали новую волну снегопада в декабре

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Морозы начнут постепенно уходить из столичного региона. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в предстоящие выходные 9 и 10 декабря в Москве и Подмосковье столбики термометров будут держаться на уровне 10-14 градусов ниже нуля, однако уже в начале следующей неделе можно ждать ослабления морозов.
Новая волна снега ждёт жителей столицы и региона уже в субботу. Он начнётся в субботу утром и продолжится в воскресенье.
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«Температура будет постепенно приходить в норму. Однако осадки будут продолжаться, в декабре тоже будем ставить рекорды по снежному покрову», — добавил он.
«Снег нам принесёт фронтальная зона, которая поднимается с юга. Правда, сильным снегопадом это не назовёшь, но до шести сантиметров снежного покрова эти осадки нам смогут дать», — добавил Шувалов.Читайте также:
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