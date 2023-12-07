Синоптик Шувалов пообещал снегопад на юге ЦФО

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в субботу, 9 декабря, небольшой снегопад ожидается в южной половине Центрального Федерального округа (ЦФО).
«Поднимается фронтальная зона от турецкого циклона. Так что небольшой снег и температура в южной половине от Тулы — -12...-17°С, а Воронеж, Курск и Белгород — -4...-9°С. Но это действительно только на один день. Снег я назвал бы, скорее, умеренным и не давал бы ему категории «сильный», — отметил в беседе с RT Шувалов.
А вот Московскую, Владимировскую и Ярославскую области от снегопада прикрывает облачность, сформировавшаяся из-за инверсии в антициклоне.
«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от -14 до -12°C, по области от 16 до 11°C мороза. Ветер восточный, 3-8 м/с», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.
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