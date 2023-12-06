Синоптик Вильфанд: Около 60% территории РФ находится в аномальном морозе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что на большей части территории нашей страны установились аномальные холода.
«Около 60% территории страны находится в областях аномального мороза. Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.
А ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, предупредила о большом количестве снега в Новый год в Московском регионе.
«В текущем месяце к уже высоким снегам Москвы и Подмосковья добавится еще не менее 15 см. Снега на Новый год будет много. Можно планировать зимние забавы», – приводит АГН «Москва» сообщение из Telegram-канала Поздняковой.
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