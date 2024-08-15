Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду на выходных

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в грядущие выходные Москву ожидает хорошая летняя погода.
«В выходные в Москве будет хорошая летняя погода. Солнечные дни. Ветер будет юго-западный, 3-8 м/с. Воздух прогреется до 23-28°С. Атмосферное давление составит 745-746 мм рт. ст. В субботу местами по области может пройти кратковременный дождь. Ветер в субботу — до 6-11 м/с», — пояснил в беседе с RT Ильин.
До этого из доклада отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН стало известно, что глобальное потепление повлечёт за собой снижение мировых запасов рыбы на 10-40%. Как передают «Известия», среди стран с наибольшим снижением этого показателя оказались Китай, Перу, Индия, Индонезия.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявлял, что нет ни малейшего сомнения в том, что лето возвращается.
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