Лето опять на первом плане? Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на этой неделе

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Прошедшее похолодание задало для жителей Москвы и Подмосковья осеннее настроение, однако погода всё же решила порадовать нас.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что нет ни малейшего сомнения в том, что лето возвращается.
Он добавил, что конец недели будет благоприятный и теплый, однако утром температура будет 10-12 градусов, что соответствует августовской норме.
Также Александр Шувалов рассказал, какая погода в других регионах России.
По его мнению, «райским местечком» можно считать Мурманск, где температура продержится от 21 до 25 градусов.
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«Лето опять на первом плане. До пятницы включительно будет максимально 22-23 градуса, а в субботу и воскресенье — до 25 градусов. Выше этой отметки прогнозируется температура в понедельник и во вторник, но я бы пока не торопился, потому что там могут подойти дожди», — сообщил синоптик.
Он добавил, что конец недели будет благоприятный и теплый, однако утром температура будет 10-12 градусов, что соответствует августовской норме.
Также Александр Шувалов рассказал, какая погода в других регионах России.
«Точно не стоит завидовать Уралу (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск), потому что там на неделю дожди, холод, северный ветер и 15-17 градусов. Не совсем августовская погода. Более прилично на этом фоне выглядит Юг Западной Сибири — будет около 25 градусов, но с сильными дождями. На Юго-Европейской территории прогнозируется хорошая погода: максимум — 30-31 градус. На курортах Черного моря — 25-28 градусов», — сказал собеседник.
По его мнению, «райским местечком» можно считать Мурманск, где температура продержится от 21 до 25 градусов.
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Анастасия Бондарева