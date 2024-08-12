Метеоролог Позднякова объяснила увеличение числа магнитных бурь

Комплексную поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на 500 посещений в смену, возводят в посёлке Октябрьской городского округа Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта достигла пятидесяти процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.