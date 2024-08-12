Метеоролог Позднякова объяснила увеличение числа магнитных бурь

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Главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что внутри Солнца происходят определённые процесс, вызывающие мощный выброс энергии, который ведёт к возмущению магнитного поля Земли и бурям.
Увеличение числа магнитных бурь связано с периодом большой активности Солнца, считает специалист.
А синоптик Александр Ильин спрогнозировал улучшение погоды в Москве с середины этой недели.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» также говорил о том, что погода в Москве и Подмосковье начнет налаживаться.
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«Были периоды, когда у нас были очень частые магнитные бури, не исключено, что причинами сильной солнечной активности могли быть и другие явления. Сейчас мы вступаем в период большой активности Солнца, для которой характерны более длительные периоды изменчивости», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.
А синоптик Александр Ильин спрогнозировал улучшение погоды в Москве с середины этой недели.
«Со среды температура начнет отрываться от 20-градусной отметки и поползет вверх. В среду и четверг будет уже 21-23°C тепла. Примерно такие же значения ожидаются и в пятницу. В эти дни осадков не будет, однако может преобладать малооблачная погода без осадков», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» также говорил о том, что погода в Москве и Подмосковье начнет налаживаться.
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Мелисса Тимофеева