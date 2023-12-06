Москвичам пообещали вологодские морозы на этой неделе

Фото: IStock/possum1961
Москву накроет волна морозов, несвойственных этому времени года. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«До конца этой недели температуры будут не декабрьские и даже не московские, они будут вологодские и архангельские. Это значит, что до минус 20 градусов будут опускаться столбики термометров ночью, а днём до минус 15 градусов», — отметил он.Шувалов подчеркнул, что синоптики также ожидают новый снегопад в Москве. По предварительным прогнозам, он накроет столицу 14-15 декабря.
Читайте также:
Синоптик Вильфанд: Около 60% территории РФ находится в аномальном морозе
Нескольким российским регионам предсказали сильные штормы
Синоптик Цыганков назвал самый холодный день недели в Москве
Екатерина Шмакова