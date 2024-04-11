Москвичам посоветовали забыть о тепле

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.
«Такого тепла, которое было в начале текущей недели, в ближайшие дни не ожидается. <…> В пятницу, 12 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность, местами в столице пройдут дожди. В ночные часы столбики термометра покажут плюс 8°C, а днем воздух прогреется до 14°C», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
А заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков добавил, что и в первой половине следующей недели погода будет больше пасмурной, нежели солнечной.
«В понедельник — 9-14°С, к среде — 12-17°С. Во вторник без осадков, в остальные дни больше пасмурно, чем солнечно», — ответил в беседе с RT Цыганков.
Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что начиная с четверга и до конца недели в Москве ожидаются небольшие дожди.
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