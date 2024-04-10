Москвичей предупредили о непогоде до конца недели

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что начиная с четверга и до конца недели в Москве ожидаются небольшие дожди.
«В четверг местами в городе будет небольшой дождь. Может выпасть не более одного миллиметра осадков. Такая же ситуация в пятницу. В субботу также местами небольшой дождь. В воскресенье осадков будет побольше. Не исключено, что последний день недели вообще окажется довольно дождливым», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
А в пресс-службе Роскачества проинформировали, что тепло в жилых квартирах отключают после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне +8°С.
«Даже если в какой-то день температура поднимается существенно выше или днём сильно греет солнце, отопление всё равно не отключат, пока не будет выполнено указанное выше условие. Ситуативная обстановка даёт обманчивое ощущение тепла: если отключить отопление, в жилье будет холодно», — пояснили в беседе с RT специалисты.
Ранее терапевт Кристина Заплавнова заявляла, что основной ошибкой граждан весной является смена гардероба на более лёгкий.
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