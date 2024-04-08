Синоптик Позднякова: В Москве ожидаются гроза и дождь

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о грозе с дождём в Москве.
«Во вторник в течение дня в городе возможен дождь от небольшого до умеренного. Также не исключена вероятность грозы. Поэтому без зонта из дома лучше не выходить», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможном небольшой дожде в столице уже сегодня.
«Днём в Москве температура будет подниматься до 21°С, по области до 22°С. Ветер сегодня юго-западный. Завтра в Москве облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днём будет 19-21°С. Ветер будет западный. В среду без осадков, погода с прояснениями, температура ночью 8-10°С, днём до 21-23°С, по области 17-23°С», — добавил в беседе с RT Ильин.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что на этой неделе в Москве ожидается возвращение тёплой весенней погоды.
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