Москвичам рассказали, когда придёт метеорологическая весна

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Метеорологическая весна по предварительным прогнозам наступит в Москве после дня весеннего равноденствия, 20 марта. Об этом в своём Telegram-канале написала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она подчеркнула, что в этом году метеорологическая весна может совпасть с астрономической.
Также Позднякова добавила, что фенологическая фаза весны придётся в столице на апрель, когда средняя суточная температура будет превышать показатели в плюс пять градусов. В этот период начнётся вегетация растений.
Ранее с беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вечером субботы, 17 февраля, на Москву обрушатся сильные осадки. Температура воздуха будет колебаться от минут одного до плюс одного градуса.
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Также Позднякова добавила, что фенологическая фаза весны придётся в столице на апрель, когда средняя суточная температура будет превышать показатели в плюс пять градусов. В этот период начнётся вегетация растений.
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Анастасия Чинкова