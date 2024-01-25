Синоптик Вильфанд: Москва опережает своё развитие примерно на два месяца

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешний температурный прежним в столице соответствует мартовскому.
«Вчерашняя аномалия температур составила более 5°C, температура была на 5,3°C выше нормы. Мы это чувствуем, поскольку оттепель. Сегодня, по расчётам, эта аномалия будет больше 6 °C. Такой температурный фон соответствует концу второй и началу третьей декады марта. То есть погода в Москве сейчас опережает своё развитие примерно на два месяца», — отметил в беседе с RT Вильфанд.
При этом, он отметил, что позже при похолодании может появится гололедица.
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